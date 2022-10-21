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В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без участия Запада - РИА Новости, 21.10.2022
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В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без участия Запада
В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без участия Запада - РИА Новости, 21.10.2022
В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без участия Запада
Турция может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:40
2022-10-21T09:56
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.Небати дал интервью газете The Wall Street Journal во время своего визита в США на прошлой неделе для участия во встрече министров финансов и управляющих центральных банков "Большой двадцатки" и ежегодных встречах международных организаций.Отвечая на вопрос, будут ли турецкие покупатели соблюдать требования стран "Большой семерки" по предельной цене на российскую нефть, Небати сказал, что "предельная цена еще не введена в действие"."Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", - приводит цитаты Небати газета Dünya.Заявив, что "Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования" в случае необходимости, Небати сказал, что "в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций".Комментируя экономическое видение правительства, Небати подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр."Мы рассчитывали на слабую болезненность этого процесса. Именно война (ситуация на Украине) усилила интенсивность боли", - заявил министр.Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
https://ria.ru/20221020/neft-1825258020.html
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анкара (провинция), турция, в мире, россия
Анкара (провинция), Турция, В мире, Россия
09:40 21.10.2022 (обновлено: 09:56 21.10.2022)
 
В Анкаре заявили, что могут закупать российскую нефть без участия Запада

Минфин Турции: Анкара может закупать российскую нефть без финансирования Запада

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция может закупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования, заявил министр казначейства и финансов Нуреддин Небати.
Небати дал интервью газете The Wall Street Journal во время своего визита в США на прошлой неделе для участия во встрече министров финансов и управляющих центральных банков "Большой двадцатки" и ежегодных встречах международных организаций.
Отвечая на вопрос, будут ли турецкие покупатели соблюдать требования стран "Большой семерки" по предельной цене на российскую нефть, Небати сказал, что "предельная цена еще не введена в действие".
"Мы должны предпринять необходимые шаги для удовлетворения наших потребностей, а также сделать все необходимое для защиты интересов нашей страны", - приводит цитаты Небати газета Dünya.
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Заявив, что "Турция может покупать и транспортировать российскую нефть без необходимости западного финансирования или страхования" в случае необходимости, Небати сказал, что "в случае введения каких-либо санкций, Турция имеет все возможности для разработки инструментов, чтобы адаптироваться к новой ситуации, не нарушая ни одной из санкций".
Комментируя экономическое видение правительства, Небати подчеркнул, что правительство намерено осуществить экономические преобразования, которые превратят Турцию в производственный центр.
"Мы рассчитывали на слабую болезненность этого процесса. Именно война (ситуация на Украине) усилила интенсивность боли", - заявил министр.
Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
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