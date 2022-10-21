13:24 21.10.2022 (обновлено: 14:26 21.10.2022)
Российские военные под Херсоном не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла
Минобороны: российские войска сорвали две попытки наступления ВСУ в Херсонской области
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили украинским диверсантам зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 21 октября.
Отмечается, что около 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ пытались проникнуть в тыловые районы в темное время суток.
"Российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений ВСУ силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. <...> Сосредоточенным огнем российской артиллерии и активными действиями российских войск уничтожено более 120 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и 13 автомобилей", — указано в документе.
На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец силами двух мотопехотных рот. Массированным артиллерийским огнем ликвидированы 25 украинских военнослужащих, две БМП, два пикапа.
На Запорожском направлении войска киевского режима пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. При отражении нападения уничтожены более 40 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.
Кроме того, ВКС России в районе Новой Каменки в Херсонской области высокоточным ударом ликвидировали ангар с украинской военной техникой иностранного производства. Также поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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