https://ria.ru/20221021/nastuplenie-1825649623.html

Российские военные под Херсоном не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла

Российские военные под Херсоном не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла - РИА Новости, 21.10.2022

Российские военные под Херсоном не дали диверсантам ВСУ зайти с тыла

Российские военные не позволили украинским диверсантам зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:24

2022-10-21T13:24

2022-10-21T14:26

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

россия

в мире

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российские военные не позволили украинским диверсантам зайти с тыла на Николаево-Криворожском направлении, говорится в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции от 21 октября.Отмечается, что около 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ пытались проникнуть в тыловые районы в темное время суток.На Красно-Лиманском направлении удалось сорвать очередную попытку ВСУ форсировать реку Жеребец силами двух мотопехотных рот. Массированным артиллерийским огнем ликвидированы 25 украинских военнослужащих, две БМП, два пикапа.На Запорожском направлении войска киевского режима пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. При отражении нападения уничтожены более 40 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и пять пикапов ВСУ.Кроме того, ВКС России в районе Новой Каменки в Херсонской области высокоточным ударом ликвидировали ангар с украинской военной техникой иностранного производства. Также поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников в восьми пунктах временной дислокации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221021/energiya-1825579715.html

https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825208899.html

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Конашенков: "Российскими войсками сорваны попытки наступления ВСУ в Херсонской области" По данным ведомства, на николаево-криворожском направлении в течение суток российскими войсками сорваны две попытки наступления подразделений войск Украины силами ротных тактических групп в районах населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области. 2022-10-21T13:24 true PT3M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , вооруженные силы украины, россия, в мире