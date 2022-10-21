https://ria.ru/20221021/nalogi-1825581547.html

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги - РИА Новости, 21.10.2022

Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги

Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:27

2022-10-21T10:27

2022-10-21T10:27

ольга баталина

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

россия

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366478_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fb47257b363ccec413f854c33bc9941.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина. Да, можно. Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного гражданина и во вкладке "уплата налогов и пошлин" выбрать опцию - уплата за третье лицо", - рассказала Баталина.

https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ольга баталина, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, частичная мобилизация в россии