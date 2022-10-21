https://ria.ru/20221021/nalogi-1825581547.html
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги - РИА Новости, 21.10.2022
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги
Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:27
2022-10-21T10:27
2022-10-21T10:27
ольга баталина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Родственник или знакомый мобилизованного россиянина сможет заплатить за него долги или налоги, заявила замглавы министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина на брифинге в правительстве."Возникает и такой вопрос: можно ли уплатить долги или налоги за мобилизованного гражданина. Да, можно. Это может сделать любой человек, родственник или знакомый мобилизованного гражданина. Для этого достаточно зайти на сайт ФНС, указать ИНН мобилизованного гражданина и во вкладке "уплата налогов и пошлин" выбрать опцию - уплата за третье лицо", - рассказала Баталина.
https://ria.ru/20221021/gosduma-1825545027.html
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ольга баталина, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, частичная мобилизация в россии
Ольга Баталина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Россия, Частичная мобилизация в России
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги
Минтруд: родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги