https://ria.ru/20221021/nalog-1825582826.html

Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят

Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят - РИА Новости, 21.10.2022

Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят

Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T10:35

2022-10-21T10:35

2022-10-21T10:35

экономика

ольга баталина

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для подготовки и сдачи этих документов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."Будут ли продлены сроки предоставления налоговой или иной отчетности? Да, будут, это касается налоговых деклараций, кроме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость; расчетов по доходу физических лиц, исчисленных и удерживаемых налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить эти документы можно будет на третий месяц после демобилизации", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.Замминистра пояснила, что у предпринимателя будет еще три месяца после демобилизации для того, чтобы сформировать, подготовить отчетности и сдать ее не позже 25 числа третьего месяца после демобилизации. "Такое продление сроков по предоставлению отчетности касается не только предпринимателей, но и физических лиц", - отметила она.

https://ria.ru/20221021/nalogi-1825581547.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии