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Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят - РИА Новости, 21.10.2022
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Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят
Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят - РИА Новости, 21.10.2022
Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят
Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T10:35
2022-10-21T10:35
экономика
ольга баталина
россия
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для подготовки и сдачи этих документов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина."Будут ли продлены сроки предоставления налоговой или иной отчетности? Да, будут, это касается налоговых деклараций, кроме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость; расчетов по доходу физических лиц, исчисленных и удерживаемых налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить эти документы можно будет на третий месяц после демобилизации", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.Замминистра пояснила, что у предпринимателя будет еще три месяца после демобилизации для того, чтобы сформировать, подготовить отчетности и сдать ее не позже 25 числа третьего месяца после демобилизации. "Такое продление сроков по предоставлению отчетности касается не только предпринимателей, но и физических лиц", - отметила она.
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экономика, ольга баталина, россия, частичная мобилизация в россии
Экономика, Ольга Баталина, Россия, Частичная мобилизация в России
10:35 21.10.2022
 
Cроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят

Замглавы Минтруда: сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных продлят

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкВоенная подготовка мобилизованных в регионах России
Военная подготовка мобилизованных в регионах России - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военная подготовка мобилизованных в регионах России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Сроки предоставления налоговой отчетности для мобилизованных предпринимателей и физических лиц будут продлены: они получат три месяца после демобилизации для подготовки и сдачи этих документов, заявила замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина.
"Будут ли продлены сроки предоставления налоговой или иной отчетности? Да, будут, это касается налоговых деклараций, кроме налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость; расчетов по доходу физических лиц, исчисленных и удерживаемых налоговыми агентами; расчетов по авансовым платежам и бухгалтерской финансовой отчетности. Предоставить эти документы можно будет на третий месяц после демобилизации", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.
Замминистра пояснила, что у предпринимателя будет еще три месяца после демобилизации для того, чтобы сформировать, подготовить отчетности и сдать ее не позже 25 числа третьего месяца после демобилизации. "Такое продление сроков по предоставлению отчетности касается не только предпринимателей, но и физических лиц", - отметила она.
Федеральная налоговая служба - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 10:27
Родственник или знакомый мобилизованного сможет заплатить за него налоги
 
ЭкономикаОльга БаталинаРоссияЧастичная мобилизация в России
 
 
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