22:46 21.10.2022 (обновлено: 23:05 21.10.2022)
В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине
Гаврилов: иностранных наемников, отправляющихся на Украину, становится все больше
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше. Указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы. И из других стран, есть даже из Грузии. Мы это совершенно четко и определенно говорим", — сказал он.
В середине июля российское Минобороны сообщало, что с 24 февраля на Украину прибыли более семи тыcяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Как отмечал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, наемники не считаются комбатантами и в будущем их ждут суд и тюрьма.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.