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В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине
В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 21.10.2022
В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине
Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:46
2022-10-21T23:05
специальная военная операция на украине
в мире
константин гаврилов
владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".В середине июля российское Минобороны сообщало, что с 24 февраля на Украину прибыли более семи тыcяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Как отмечал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, наемники не считаются комбатантами и в будущем их ждут суд и тюрьма.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, константин гаврилов, владимир путин, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Гаврилов, Владимир Путин, Украина, Россия, Донбасс
22:46 21.10.2022 (обновлено: 23:05 21.10.2022)
 
В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине

Гаврилов: иностранных наемников, отправляющихся на Украину, становится все больше

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке
Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гражданин Хорватии Векослав Пребег, граждане Великобритании Дилан Хили, Джон Хардинг, гражданин Швеции Матиас Густавссон и гражданин Великобритании Эндрю Хилл в зале суда в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы не раз на всех заседаниях последних месяцев говорим о том, что наемников появляется все больше и больше. Указываем страны, из которых они прибывают, в том числе на Харьковском направлении, на Запорожском, на Херсонском. В основном это англичане, поляки, американцы. И из других стран, есть даже из Грузии. Мы это совершенно четко и определенно говорим", — сказал он.

В середине июля российское Минобороны сообщало, что с 24 февраля на Украину прибыли более семи тыcяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Как отмечал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, наемники не считаются комбатантами и в будущем их ждут суд и тюрьма.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин ГавриловВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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