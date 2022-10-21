https://ria.ru/20221021/naemniki-1825823580.html

В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине

В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 21.10.2022

В МИД заявили о росте числа иностранных наемников на Украине

Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T22:46

2022-10-21T22:46

2022-10-21T23:05

специальная военная операция на украине

в мире

константин гаврилов

владимир путин

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Количество иностранных наемников, отправляющихся на Украину, постоянно растет, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия 24".В середине июля российское Минобороны сообщало, что с 24 февраля на Украину прибыли более семи тыcяч наемников более чем из 60 стран — от Европы и Азии до Америки и от Африки до Австралии. Как отмечал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, наемники не считаются комбатантами и в будущем их ждут суд и тюрьма.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, константин гаврилов, владимир путин, украина, россия, донбасс