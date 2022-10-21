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Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз
Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз - РИА Новости, 24.10.2022
Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз
Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-21T19:09
2022-10-21T19:09
2022-10-24T17:49
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ежегодный фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз. Мероприятия "Мосприроды" состоятся 31 октября в очном и онлайн-формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретятся городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов государственного управления, бизнеса и общественных экологических организаций, студенты, участники молодежных сообществ. В программе – более 6 тематических сессий, заседание Молодежного совета Мосприроды и молодежных правительств, тренинги и решение кейсов, награждение волонтеров и экоактивистов. Участники обменяются опытом, контактами и обсудят совместные проекты.Уточняется, что мероприятие будет проходить 31 октября с 10 до 18 часов. С программой можно будет ознакомиться на сайте фестиваля после регистрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мосприрода, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Ежегодный фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз. Мероприятия "Мосприроды" состоятся 31 октября в очном и онлайн-формате", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретятся городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов государственного управления, бизнеса и общественных экологических организаций, студенты, участники молодежных сообществ. В программе – более 6 тематических сессий, заседание Молодежного совета Мосприроды и молодежных правительств, тренинги и решение кейсов, награждение волонтеров и экоактивистов. Участники обменяются опытом, контактами и обсудят совместные проекты.
Уточняется, что мероприятие будет проходить 31 октября с 10 до 18 часов. С программой можно будет ознакомиться на сайте фестиваля после регистрации.