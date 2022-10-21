https://ria.ru/20221021/mospriroda-1826349765.html

Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз

Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз - РИА Новости, 24.10.2022

Экологический фестиваль Мосприроды пройдет в столице в девятый раз

Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-21T19:09

2022-10-21T19:09

2022-10-24T17:49

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ежегодный фестиваль "Московская экорезиденция волонтеров и городских активистов" пройдет в столице в девятый раз. Мероприятия "Мосприроды" состоятся 31 октября в очном и онлайн-формате", - говорится в сообщении.Отмечается, что на уникальной дискуссионной деловой экоплощадке встретятся городские волонтеры, специалисты в области экологии, представители органов государственного управления, бизнеса и общественных экологических организаций, студенты, участники молодежных сообществ. В программе – более 6 тематических сессий, заседание Молодежного совета Мосприроды и молодежных правительств, тренинги и решение кейсов, награждение волонтеров и экоактивистов. Участники обменяются опытом, контактами и обсудят совместные проекты.Уточняется, что мероприятие будет проходить 31 октября с 10 до 18 часов. С программой можно будет ознакомиться на сайте фестиваля после регистрации.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, городское хозяйство москвы