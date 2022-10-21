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Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных - РИА Новости, 21.10.2022
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Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных - РИА Новости, 21.10.2022
Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных
Москвичей на грядущих выходных ждет переменчивая погода – ясная и солнечная в субботу и дождливая в воскресенье, воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T03:24
2022-10-21T03:24
общество
роман вильфанд
россия
гидрометцентр
погода
москва
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичей на грядущих выходных ждет переменчивая погода – ясная и солнечная в субботу и дождливая в воскресенье, воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков. А вот в воскресенье температура повысится до около 10 градусов, но зато увеличится облачность и кратковременные осадки", - сказал он.Вильфанд отметил, что такая погода соответствует нормам "предзимнего" периода."Метеорологи живут не в обычных четырех сезонах, к которым привыкли все жители планеты. В метеорологии есть шесть сезонов, так вот один из них – предзимний, он продолжается примерно с середины октября по середину декабря. Нынешняя погода ему практически полностью соответствует", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221020/pogoda-1825403021.html
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общество, роман вильфанд, россия, гидрометцентр, погода, москва
Общество, Роман Вильфанд, Россия, Гидрометцентр, Погода, Москва
03:24 21.10.2022
 
Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей на выходных

Вильфанд: москвичей на выходных ждет переменчивая погода – солнце и дождь

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖитель Москвы гуляет по парку Царицыно
Житель Москвы гуляет по парку Царицыно - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Житель Москвы гуляет по парку Царицыно. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москвичей на грядущих выходных ждет переменчивая погода – ясная и солнечная в субботу и дождливая в воскресенье, воздух прогреется до 10 градусов тепла, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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"Выходные называются одним словом, но на самом деле погода будет разная. Распространяется гребень высокого давления, и в субботу будет преобладать погода облачная, но с прояснениями, будет солнышко появляться, температура от 5 до 8 градусов, без осадков. А вот в воскресенье температура повысится до около 10 градусов, но зато увеличится облачность и кратковременные осадки", - сказал он.
Вильфанд отметил, что такая погода соответствует нормам "предзимнего" периода.
"Метеорологи живут не в обычных четырех сезонах, к которым привыкли все жители планеты. В метеорологии есть шесть сезонов, так вот один из них – предзимний, он продолжается примерно с середины октября по середину декабря. Нынешняя погода ему практически полностью соответствует", - пояснил собеседник агентства.
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ОбществоРоман ВильфандРоссияГидрометцентрПогодаМосква
 
 
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