https://ria.ru/20221021/mordont-1825758421.html

Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022

Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:39

2022-10-21T17:39

2022-10-21T17:48

великобритания

пенни мордонт

в мире

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отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны."Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в Twitter.Теперь ей нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-однопартийев, чтобы участвовать в избирательной гонке. Сейчас в ее поддержку публично высказались лишь 16 членов парламента из числа консерваторов.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221021/uolles-1825672711.html

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