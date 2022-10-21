https://ria.ru/20221021/mordont-1825758421.html
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:39
2022-10-21T17:39
2022-10-21T17:48
великобритания
пенни мордонт
в мире
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны."Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в Twitter.Теперь ей нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-однопартийев, чтобы участвовать в избирательной гонке. Сейчас в ее поддержку публично высказались лишь 16 членов парламента из числа консерваторов.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
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великобритания, пенни мордонт, в мире, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, Пенни Мордонт, В мире, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:39 21.10.2022 (обновлено: 17:48 21.10.2022)
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Лидер палаты общин Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании