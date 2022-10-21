Рейтинг@Mail.ru
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/mordont-1825758421.html
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании - РИА Новости, 21.10.2022
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:39
2022-10-21T17:48
великобритания
пенни мордонт
в мире
лиз трасс
отставка трасс с поста премьера британии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800927718_0:0:2780:1563_1920x0_80_0_0_a69e48adb73f7c2435b2fcbd54697874.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны."Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в Twitter.Теперь ей нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-однопартийев, чтобы участвовать в избирательной гонке. Сейчас в ее поддержку публично высказались лишь 16 членов парламента из числа консерваторов.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221021/uolles-1825672711.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800927718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e0989d89ba7d64b898addecca28a239.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, пенни мордонт, в мире, лиз трасс, отставка трасс с поста премьера британии
Великобритания, Пенни Мордонт, В мире, Лиз Трасс, Отставка Трасс с поста премьера Британии
17:39 21.10.2022 (обновлено: 17:48 21.10.2022)
 
Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

Лидер палаты общин Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Великобритании

© AP Photo / Kirsty WigglesworthПенни Мордонт
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Пенни Мордонт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Лидер палаты общин Великобритании Пенни Мордонт заявила, что выдвигает свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьера страны.
"Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и выиграть следующие всеобщие выборы", - написала Мордонт в Twitter.
Теперь ей нужно заручиться поддержкой не менее 100 депутатов-однопартийев, чтобы участвовать в избирательной гонке. Сейчас в ее поддержку публично высказались лишь 16 членов парламента из числа консерваторов.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс накануне заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 14:19
Уоллес заявил, что не будет баллотироваться в премьеры Великобритании
 
ВеликобританияПенни МордонтВ миреЛиз ТрассОтставка Трасс с поста премьера Британии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала