Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья
Власти Молдавии опровергли слухи о подготовке военных действий против Приднестровья
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые иностранные акторы заинтересованы в розжиге войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии.
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"В последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона. У молдавских властей не было и нет планов дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию на Днестре", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В правительстве отмечают, что последние месяцы оказались очень сложными, но руководству страны удалось сохранить стабильность и диалог между двумя берегами Днестра.
"Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному решению приднестровского вопроса… Распространение инсинуаций о военных планах Кишинева ставит под угрозу основные интересы безопасности Молдавии и стабильность в нестабильной региональной среде", - говорится в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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