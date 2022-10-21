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Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья - РИА Новости, 21.10.2022
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Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья
Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья - РИА Новости, 21.10.2022
Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья
Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:31
2022-10-21T17:31
в мире
игорь додон
молдавия
кишинев
румыния
нато
приднестровская молдавская республика
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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии.Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые иностранные акторы заинтересованы в розжиге войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии."В последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона. У молдавских властей не было и нет планов дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию на Днестре", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.В правительстве отмечают, что последние месяцы оказались очень сложными, но руководству страны удалось сохранить стабильность и диалог между двумя берегами Днестра."Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному решению приднестровского вопроса… Распространение инсинуаций о военных планах Кишинева ставит под угрозу основные интересы безопасности Молдавии и стабильность в нестабильной региональной среде", - говорится в сообщении.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825431308.html
https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html
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кишинев
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в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, румыния, нато, приднестровская молдавская республика
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Кишинев, Румыния, НАТО, Приднестровская Молдавская Республика
17:31 21.10.2022
 
Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья

Власти Молдавии опровергли слухи о подготовке военных действий против Приднестровья

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые иностранные акторы заинтересованы в розжиге войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии.
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"В последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона. У молдавских властей не было и нет планов дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию на Днестре", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
В правительстве отмечают, что последние месяцы оказались очень сложными, но руководству страны удалось сохранить стабильность и диалог между двумя берегами Днестра.
"Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному решению приднестровского вопроса… Распространение инсинуаций о военных планах Кишинева ставит под угрозу основные интересы безопасности Молдавии и стабильность в нестабильной региональной среде", - говорится в сообщении.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреИгорь ДодонМолдавияКишиневРумынияНАТОПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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