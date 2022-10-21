https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825753306.html

Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья

Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья - РИА Новости, 21.10.2022

Кишинев опроверг слухи о подготовке военных действий против Приднестровья

Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:31

2022-10-21T17:31

2022-10-21T17:31

в мире

игорь додон

молдавия

кишинев

румыния

нато

приднестровская молдавская республика

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КИШИНЕВ, 21 окт - РИА Новости. Официальный Кишинев опровергает слухи о подготовке военных действий против Тирасполя, Молдавия выступает за мирное урегулирование конфликта, сообщает в пятницу пресс-служба Бюро политики по реинтеграции при кабмине Молдавии.Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые иностранные акторы заинтересованы в розжиге войны в Приднестровье, чтобы затем оправдать ввод в Молдавию военных НАТО из Румынии."В последнее время в публичном пространстве по обоим берегам Днестра появились голословные обвинения в том, что Молдавия готовит военные действия против приднестровского региона. У молдавских властей не было и нет планов дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию на Днестре", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.В правительстве отмечают, что последние месяцы оказались очень сложными, но руководству страны удалось сохранить стабильность и диалог между двумя берегами Днестра."Кишинев был и остается открытым для содержательного диалога, который привел бы к окончательному и прочному решению приднестровского вопроса… Распространение инсинуаций о военных планах Кишинева ставит под угрозу основные интересы безопасности Молдавии и стабильность в нестабильной региональной среде", - говорится в сообщении.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221020/podderzhka-1825431308.html

https://ria.ru/20221019/moldaviya-1824856957.html

молдавия

кишинев

румыния

приднестровская молдавская республика

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в мире, игорь додон, молдавия, кишинев, румыния, нато, приднестровская молдавская республика