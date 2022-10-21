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В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции - РИА Новости, 21.10.2022
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В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции
В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции - РИА Новости, 21.10.2022
В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции
В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников партии "Шор", они обвиняют власти в преследовании оппозиции, передает... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:56
2022-10-21T11:56
в мире
майя санду
наталья гаврилица
илан шор
кишинев
россия
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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников партии "Шор", они обвиняют власти в преследовании оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В четверг глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов). По данным антиправительственной прокуратуры, было задержано 24 представителя партии "Шор"."Люди протестуют против роста цен. И в один прекрасный момент приходят молодцы, выбрасывают людей из палаток, арестовывают членов оппозиции. Позор этой власти", - сказал на митинге почетный председатель указанной партии Валерий Клименко.Акция, собравшая несколько сотен человек, носит мирный характер. Манифестанты держат плакаты с призывом отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы. Пикетчики также требуют провести в стране досрочные парламентские выборы.Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger и Scorpion разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
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в мире, майя санду, наталья гаврилица, илан шор, кишинев, россия
В мире, Майя Санду, Наталья Гаврилица, Илан Шор, Кишинев, Россия
11:56 21.10.2022
 
В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции

Сторонники партии "Шор" обвинили власть Молдавии в преследовании оппозиции

© Sputnik / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе
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Участники акции протеста у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников партии "Шор", они обвиняют власти в преследовании оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов). По данным антиправительственной прокуратуры, было задержано 24 представителя партии "Шор".
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:47
В Молдавии предупредили о возможных отключений электроэнергии из-за кризиса
"Люди протестуют против роста цен. И в один прекрасный момент приходят молодцы, выбрасывают людей из палаток, арестовывают членов оппозиции. Позор этой власти", - сказал на митинге почетный председатель указанной партии Валерий Клименко.
Акция, собравшая несколько сотен человек, носит мирный характер. Манифестанты держат плакаты с призывом отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы. Пикетчики также требуют провести в стране досрочные парламентские выборы.
Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 19:22
Власти Приднестровья выразили обеспокоенность из-за военных учений Молдавии
Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger и Scorpion разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.
Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Молдавско-американские учения Dragoon Pioneer 2017 - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 08:00
"Исполнят любое желание". Какой сюрприз Молдавия готовит для России
 
В миреМайя СандуНаталья ГаврилицаИлан ШорКишиневРоссия
 
 
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