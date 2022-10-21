https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825611966.html

В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции

В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции - РИА Новости, 21.10.2022

В Кишиневе манифестанты обвинили власти страны в преследовании оппозиции

В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников партии "Шор", они обвиняют власти в преследовании оппозиции, передает... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:56

2022-10-21T11:56

2022-10-21T11:56

в мире

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КИШИНЕВ, 21 окт – РИА Новости. В Кишиневе перед зданием генеральной прокуратуры проходит протест сторонников партии "Шор", они обвиняют власти в преследовании оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В четверг глава ведомства Вероника Драгалин заявила о проведенных 55 обысках в представительствах оппозиционной партии. Правоохранительные органы обвиняют задержанных в финансировании акций протеста политической партии "Шор". Как отметила Драгалин, в ходе обысков в общей сложности было изъято около 3,5 миллиона леев (около 180, 5 тысячи долларов). По данным антиправительственной прокуратуры, было задержано 24 представителя партии "Шор"."Люди протестуют против роста цен. И в один прекрасный момент приходят молодцы, выбрасывают людей из палаток, арестовывают членов оппозиции. Позор этой власти", - сказал на митинге почетный председатель указанной партии Валерий Клименко.Акция, собравшая несколько сотен человек, носит мирный характер. Манифестанты держат плакаты с призывом отставки президента Майи Санду и премьера Натальи Гаврилицы. Пикетчики также требуют провести в стране досрочные парламентские выборы.Ранее в четверг лидер политсилы Илан Шор заявил в соцсетях, что сотрудники Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности проводят обыски у членов и активистов партии. Политик считает, что подобными действиями властей руководит стремление не допустить выхода людей на антиправительственные демонстрации.Массовые акции протеста в центре Кишинева, организованные партией "Шор", проходят с середины сентября. В воскресенье полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger и Scorpion разогнали мирную демонстрацию, демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Очередная акция протеста запланирована на 23 октября.Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825608952.html

https://ria.ru/20221020/ucheniya-1825495005.html

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кишинев

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в мире, майя санду, наталья гаврилица, илан шор, кишинев, россия