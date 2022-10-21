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Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога
Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:44
2022-10-21T14:44
2022-10-21T14:44
специальная военная операция на украине
авто
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин."Принял решение еще об одной мере поддержки мобилизованных нижегородцев - освобождение владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год. Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил... или мотоцикла с мотором до 36 л.с., или моторной лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что соответствующая инициатива вносится на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. "Как только депутаты рассмотрят вопрос и примут закон, мобилизованные нижегородцы будут иметь льготу по транспортному налогу за прошлый год", - подчеркнул губернатор.
нижегородская область
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авто, глеб никитин, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Авто, Глеб Никитин, Нижегородская область
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога
Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год