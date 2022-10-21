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Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога
Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:44
2022-10-21T14:44
специальная военная операция на украине
авто
глеб никитин
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин."Принял решение еще об одной мере поддержки мобилизованных нижегородцев - освобождение владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год. Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил... или мотоцикла с мотором до 36 л.с., или моторной лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что соответствующая инициатива вносится на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. "Как только депутаты рассмотрят вопрос и примут закон, мобилизованные нижегородцы будут иметь льготу по транспортному налогу за прошлый год", - подчеркнул губернатор.
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авто, глеб никитин, нижегородская область
Специальная военная операция на Украине, Авто, Глеб Никитин, Нижегородская область
14:44 21.10.2022
 
Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога

Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Принял решение еще об одной мере поддержки мобилизованных нижегородцев - освобождение владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год. Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил... или мотоцикла с мотором до 36 л.с., или моторной лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - написал Никитин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что соответствующая инициатива вносится на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. "Как только депутаты рассмотрят вопрос и примут закон, мобилизованные нижегородцы будут иметь льготу по транспортному налогу за прошлый год", - подчеркнул губернатор.
 
Специальная военная операция на УкраинеАвтоГлеб НикитинНижегородская область
 
 
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