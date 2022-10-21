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Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога

Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога - РИА Новости, 21.10.2022

Мобилизованных нижегородцев освободят от транспортного налога

Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T14:44

2022-10-21T14:44

2022-10-21T14:44

специальная военная операция на украине

авто

глеб никитин

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 окт - РИА Новости. Мобилизованных жителей Нижегородской области освободят от транспортного налога за 2021 год, сообщил глава региона Глеб Никитин."Принял решение еще об одной мере поддержки мобилизованных нижегородцев - освобождение владельцев транспортных средств от уплаты транспортного налога за 2021 год. Таким правом на одно транспортное средство смогут воспользоваться собственники легковой машины с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил... или мотоцикла с мотором до 36 л.с., или моторной лодки с мощностью двигателя до 30 л.с.", - написал Никитин в своем Telegram-канале.Он отметил, что соответствующая инициатива вносится на рассмотрение депутатов законодательного собрания региона. "Как только депутаты рассмотрят вопрос и примут закон, мобилизованные нижегородцы будут иметь льготу по транспортному налогу за прошлый год", - подчеркнул губернатор.

нижегородская область

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авто, глеб никитин, нижегородская область