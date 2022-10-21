https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825595574.html
Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой
Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой - РИА Новости, 21.10.2022
Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой
Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:23
2022-10-21T11:23
2022-10-21T15:11
андрей картаполов
сергей шойгу
владимир путин
украина
россия
санкт-петербург
госдума рф
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами "Единой России" в Санкт-Петербурге."На сегодняшний день вернули по стране почти десять тысяч человек по разным причинам. <…> Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать", — сказал он.Он добавил, что частичная мобилизация в Петербурге успешно идет в соответствии с плановым заданием."Мероприятия <...> продолжаются, и, насколько мне известно, они идут в соответствии с планом, с тем заданием, которое город получил, и пока он его успешно выполняет", — заключил глава комитета ГД по обороне.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизованы 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.
https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей картаполов, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, санкт-петербург, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, общество
Андрей Картаполов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Украина, Россия, Санкт-Петербург, Госдума РФ, Единая Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
11:23 21.10.2022 (обновлено: 15:11 21.10.2022)
Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой
Депутат Картаполов сообщил, что около десяти тысяч мобилизованных вернули домой
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости.
Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами "Единой России
" в Санкт-Петербурге
.
"На сегодняшний день вернули по стране почти десять тысяч человек по разным причинам. <…> Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать", — сказал он.
Он добавил, что частичная мобилизация в Петербурге успешно идет в соответствии с плановым заданием.
"Мероприятия <...> продолжаются, и, насколько мне известно, они идут в соответствии с планом, с тем заданием, которое город получил, и пока он его успешно выполняет", — заключил глава комитета ГД по обороне.
Президент России Владимир Путин
21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
.
В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников.
Как отмечал Владимир Путин
, на 14 октября мобилизованы 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.