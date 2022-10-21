https://ria.ru/20221021/mobilizatsiya-1825595574.html

Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой

Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой - РИА Новости, 21.10.2022

Около десяти тысяч мобилизованных россиян вернули домой

Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:23

2022-10-21T11:23

2022-10-21T15:11

андрей картаполов

сергей шойгу

владимир путин

украина

россия

санкт-петербург

госдума рф

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 окт — РИА Новости. Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов на встрече с волонтерами "Единой России" в Санкт-Петербурге."На сегодняшний день вернули по стране почти десять тысяч человек по разным причинам. <…> Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать", — сказал он.Он добавил, что частичная мобилизация в Петербурге успешно идет в соответствии с плановым заданием."Мероприятия <...> продолжаются, и, насколько мне известно, они идут в соответствии с планом, с тем заданием, которое город получил, и пока он его успешно выполняет", — заключил глава комитета ГД по обороне.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны. По словам Шойгу, ни о какой мобилизации студентов, обучающихся в вузах, речи не идет и не будет идти ни при каких условиях. Также она не коснется нынешних призывников. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизованы 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825195419.html

https://ria.ru/20221019/mobilizatsiya-1825148959.html

украина

россия

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

андрей картаполов, сергей шойгу, владимир путин, украина, россия, санкт-петербург, госдума рф, единая россия, частичная мобилизация в россии, общество