https://ria.ru/20221021/mishustin-1825591833.html

Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам

Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам - РИА Новости, 21.10.2022

Мишустин: экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам

Экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:07

2022-10-21T11:07

2022-10-21T11:41

экономика

евразийский экономический союз

михаил мишустин

россия

владимир путин

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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Экономики стран ЕАЭС адаптировались к внешним шокам, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая на заседании Евразийского межправсовета в расширенном составе, он напомнил слова президента РФ Владимира Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета о том, что совместная деятельность строится в плановом порядке и на системной основе."Именно этот подход и эффективная реализация срочных антикризисных мер позволили добиться адаптации наших экономик к внешним шокам. Я в первую очередь имею в виду нарушение транспортно-логистических цепочек и изменение экспортно-импортных потоков", - сказал премьер.Об этом, по словам Мишустина, свидетельствуют статистические данные."По итогам первого полугодия валовой внутренний продукт Союза превысил 1 триллион долларов. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 6,5%. Объем выполненных строительных работ – на 3,5%. Ну и, конечно, надо все эти тенденции закрепить", -сказал он.Мишустин призвал нарастить взаимодействие во всех областях – от экономики и торговли до технологий, инноваций и гуманитарной сферы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, евразийский экономический союз, михаил мишустин, россия, владимир путин