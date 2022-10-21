https://ria.ru/20221021/mirovaya-1825663391.html

Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой

Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой - РИА Новости, 21.10.2022

Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:53

2022-10-21T13:53

2022-10-21T13:59

александр лукашенко

в мире

белоруссия

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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны."Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?" - цитирует белорусского лидера Sputnik.

https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html

белоруссия

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Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия