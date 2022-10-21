https://ria.ru/20221021/mirovaya-1825663391.html
Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой
Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой - РИА Новости, 21.10.2022
Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:53
2022-10-21T13:53
2022-10-21T13:59
александр лукашенко
в мире
белоруссия
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны."Предвидеть надо все и опасаться всего. Ну кто сегодня может сказать, что не разразится Третья мировая война. Мы как никогда близки к ней. Но я не верю, что Третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что Третья мировая война приведет к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть?" - цитирует белорусского лидера Sputnik.
https://ria.ru/20221021/nekompetentnost-1825491725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире, белоруссия
Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия
13:53 21.10.2022 (обновлено: 13:59 21.10.2022)
Лукашенко не верит в возможность начала Третьей мировой
Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала Третьей мировой войны