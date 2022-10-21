https://ria.ru/20221021/meloni-1825798077.html

Эксперт оценил перспективы отношений России с новым правительством Италии

Эксперт оценил перспективы отношений России с новым правительством Италии - РИА Новости, 21.10.2022

Эксперт оценил перспективы отношений России с новым правительством Италии

Новый совет министров Италии, сформированный лидером правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, станет для России самым приемлемым вариантом, учитывая... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:39

2022-10-21T19:39

2022-10-21T22:28

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Новый совет министров Италии, сформированный лидером правой партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, станет для России самым приемлемым вариантом, учитывая агрессивную антироссийскую риторику их оппонентов, однако не стоит ждать, что новое правительство будет пытаться отменить европейские санкции против Москвы, считает декан факультета управления и политики МГИМО МИД РФ Генри Сардарян.В пятницу президент Италии Серджо Маттарелла вызвал Джорджу Мелони, лидера партии "Братья Италии" (входит в правоцентристскую коалицию с партиями "Лига" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони). Вечером пятницы первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии"."Есть ли основания считать, что правоцентристская коалиция костьми ляжет, чтобы снять антироссийские санкции? Нет. Значит ли это, что для нас плохо, что в Италии правительство сформируют правые? Нет. Особенно сравнивая с тем, что было бы, если бы сформировали левые. Правые – лучший вариант из тех, что были", - сказал Сардарян РИА Новости.В коалиции, напомнил эксперт, значимую роль играют политики, не поддерживающие жесткую антироссийскую риторику."В правоцентристской коалиции важную роль играет Берлускони, который говорит, что конфликт на Украине мог бы остановиться, если бы не Зеленский. Есть Сальвини, который постоянно призывает прекратить антироссийскую истерику, ужесточение санкций", - подчеркнул он.При этом у Мелони, подчеркнул Сардарян, позиция иная: она обещает активизировать членство в НАТО и называет свою политическую силу "настоящими трансатлантистами"."Можно провести параллель между Джорджей Мелони и (премьером Венгрии) Виктором Орбаном. Является ли наличие Виктора Орбана в ЕС решающим фактором для преодоления санкций против России? Нет. Было бы лучше, если бы не было Орбана? Тоже нет", - заключил эксперт, подчеркнув, что при должной работе с правительством Мелони можно добиться "ощутимых результатов".В целом, комментируя итоги выборов, Сардарян отметил, что Мелони была фактически безальтернативным кандидатом на должность премьер-министра страны, поэтому удивляться тому, что она сформировала правительство, не стоит."До выборов итальянской правящей ныне коалиции была договоренность, что лидер партии внутри коалиции, которая наберет больше всего голосов, получит право формировать кабинет министров", - объяснил эксперт. Ведущей политической силой страны, набравшей 26% голосов, стали именно "Братья Италии" Мелони.В период между выборами внутри правоцентристской коалиции шла активная политическая и попытки шантажа, добавил эксперт."(Экс-премьер Сильвио – ред.) Берлускони давил на Мелони, пытаясь получить желаемые для себя министерские должности, она ему их не давала. Он пригрозил не голосовать за ее кандидата в спикеры сената. Впоследствии они все же пришли к общему знаменателю, он ее поддержал, и мы можем сделать вывод, что желаемые должности он получит", - заключил эксперт.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

https://ria.ru/20221018/sanktsii-1824989787.html

https://ria.ru/20221015/mitingi-1824333013.html

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в мире, виктор орбан, маттео сальвини, сильвио берлускони, украина, италия, нато, евросоюз, венгрия