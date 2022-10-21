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Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство - РИА Новости, 21.10.2022
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Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство - РИА Новости, 21.10.2022
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:55
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в мире
италия
серджо маттарелла
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство, та представила главе государства состав своего совета министров, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти."Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", - сказал Дзампетти журналистам.Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10.00, добавил Дзампетти. Мелони должна объявить состав министров.
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в мире, италия, серджо маттарелла
В мире, Италия, Серджо Маттарелла
18:55 21.10.2022 (обновлено: 20:08 21.10.2022)
 
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Мелони стала премьер-министром Италии и приняла мандат на формирование правительства

© AP Photo / Gregorio BorgiaДжорджа Мелони
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство, та представила главе государства состав своего совета министров, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
"Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", - сказал Дзампетти журналистам.
Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10.00, добавил Дзампетти. Мелони должна объявить состав министров.
Лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини, Сильвио Берлускони из партии Вперед, Италия и лидер партии Братья италии Джорджия Мелони на предвыборном митинге правоцентристской коалиции - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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