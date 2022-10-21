https://ria.ru/20221021/meloni-1825786400.html
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство - РИА Новости, 21.10.2022
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство
Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:55
2022-10-21T18:55
2022-10-21T20:08
в мире
италия
серджо маттарелла
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f34f0333e5c363bc689ddf263e160a.jpg
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство, та представила главе государства состав своего совета министров, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти."Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", - сказал Дзампетти журналистам.Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10.00, добавил Дзампетти. Мелони должна объявить состав министров.
https://ria.ru/20220928/ispytanie-1819960014.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_575c00c662f1c9da2583fa1387df8b9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, серджо маттарелла
В мире, Италия, Серджо Маттарелла
18:55 21.10.2022 (обновлено: 20:08 21.10.2022)
Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство
Мелони стала премьер-министром Италии и приняла мандат на формирование правительства
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство, та представила главе государства состав своего совета министров, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.
"Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", - сказал Дзампетти журналистам.
Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10.00, добавил Дзампетти. Мелони должна объявить состав министров.