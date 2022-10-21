https://ria.ru/20221021/meloni-1825786400.html

Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство - РИА Новости, 21.10.2022

Президент Италии поручил Мелони сформировать правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:55

2022-10-21T18:55

2022-10-21T20:08

в мире

италия

серджо маттарелла

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819603397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_82f34f0333e5c363bc689ddf263e160a.jpg

РИМ, 21 окт - РИА Новости. Президент Италии Серджо Маттарелла поручил Джордже Мелони - лидеру партии "Братья Италии", победившей в составе правоцентристской коалиции на парламентских выборах, сформировать новое правительство, та представила главе государства состав своего совета министров, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти."Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", - сказал Дзампетти журналистам.Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10.00, добавил Дзампетти. Мелони должна объявить состав министров.

https://ria.ru/20220928/ispytanie-1819960014.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, серджо маттарелла