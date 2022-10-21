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Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку - РИА Новости, 21.10.2022
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Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку
Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку - РИА Новости, 21.10.2022
Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку
Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:26
2022-10-21T13:09
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По версии следствия, фигурант дела, ранее возглавлявший управление ФНС по Омской области, через посредника получил взятку от гендиректора ООО "Нефтегазстроймонтаж" за то, что не включил в план выездных налоговых проверок на 2021 год три компании.Уголовное дело возбудили 17 октября 2022 года, Репину грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.Суд также отправил в СИЗО гендиректора "Нефтегазстроймонтажа" Дмитрия Немиша за дачу взятки и адвоката Дмитрия Григорьева за посредничество.Репина назначили начальником контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России в июле.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:26 21.10.2022 (обновлено: 13:09 21.10.2022)
 
Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку

Суд арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Репина по делу о взятке

© Фото : МЧС РоссииВладимир Репин
Владимир Репин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : МЧС России
Владимир Репин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Репину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 декабря", — уточнил собеседник агентства.
По версии следствия, фигурант дела, ранее возглавлявший управление ФНС по Омской области, через посредника получил взятку от гендиректора ООО "Нефтегазстроймонтаж" за то, что не включил в план выездных налоговых проверок на 2021 год три компании.
Уголовное дело возбудили 17 октября 2022 года, Репину грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.
Суд также отправил в СИЗО гендиректора "Нефтегазстроймонтажа" Дмитрия Немиша за дачу взятки и адвоката Дмитрия Григорьева за посредничество.
Репина назначили начальником контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России в июле.
Андрей Гурович - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:21
Экс-замглавы МЧС Гуровичу вменили ущерб в 323 миллиона рублей
 
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