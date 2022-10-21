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Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку

Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку - РИА Новости, 21.10.2022

Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку

Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:26

2022-10-21T11:26

2022-10-21T13:09

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал главу контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По версии следствия, фигурант дела, ранее возглавлявший управление ФНС по Омской области, через посредника получил взятку от гендиректора ООО "Нефтегазстроймонтаж" за то, что не включил в план выездных налоговых проверок на 2021 год три компании.Уголовное дело возбудили 17 октября 2022 года, Репину грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.Суд также отправил в СИЗО гендиректора "Нефтегазстроймонтажа" Дмитрия Немиша за дачу взятки и адвоката Дмитрия Григорьева за посредничество.Репина назначили начальником контрольно-ревизионного управления центрального управления МЧС России в июле.

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802192543.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)