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В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине

В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине - РИА Новости, 21.10.2022

В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине

Президент США Джо Байден намерен расправиться с миллиардером Илоном Маском, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:21

2022-10-21T18:21

2022-10-21T18:58

в мире

джо байден

илон маск

тулси габбард

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сша

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен расправиться с миллиардером Илоном Маском, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.По словам политика, Вашингтон использует все законодательные и регулирующие возможности, чтобы "свергнуть" предпринимателя или заставить его сдаться."Грубый авторитаризм", — заключила Габбард.Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом может начать проверки некоторых сделок известного миллиардера после его заявлений об Украине и "все более дружественной позиции по отношению к России".Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.

https://ria.ru/20221021/ssha-1825743270.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, джо байден, илон маск, тулси габбард, украина, сша