18:21 21.10.2022 (обновлено: 18:58 21.10.2022)
В США заявили о планах Байдена уничтожить Маска после слов об Украине
Экс-конгрессвумен Габбард заявила о планах Байдена уничтожить Маска
© кадр из видеоРабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина
© кадр из видео
Рабочий заклеивает портрет Илона Маска на билборде в Одессе, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен расправиться с миллиардером Илоном Маском, заявила бывшая конгрессвумен Тулси Габбард.
"Администрация Байдена и властная элита придумывают способы уничтожить Маска, потому что они не могут его контролировать", — написала она в Twitter.
По словам политика, Вашингтон использует все законодательные и регулирующие возможности, чтобы "свергнуть" предпринимателя или заставить его сдаться.
"Грубый авторитаризм", — заключила Габбард.
Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Белый дом может начать проверки некоторых сделок известного миллиардера после его заявлений об Украине и "все более дружественной позиции по отношению к России".
Ранее Маск писал, что сомневается в возможности победы Киева в случае полномасштабной войны, и призвал стороны к миру. Позднее американский предприниматель уточнил, что восточные регионы Украины, где русские составляют большинство, предпочитают Россию. В подтверждение своей позиции он опубликовал карту результатов выборов 2012 года в республике. На ней можно увидеть, что на востоке страны подавляющее большинство граждан проголосовали за Партию регионов, которую Маск называет пророссийской.
В Киеве его план по урегулированию конфликта встретили резкой критикой. Так, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал призывающих к миру западных политиков и бизнесменов "полезными идиотами", а бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно обругал Маска и назвал электромобили Tesla "хламом", пообещав полный бойкот его продукции со стороны соотечественников.