https://ria.ru/20221021/mask-1825566927.html

Маск считает, что новый президент России не будет более расположен к Западу

Маск считает, что новый президент России не будет более расположен к Западу - РИА Новости, 21.10.2022

Маск считает, что новый президент России не будет более расположен к Западу

Американский предприниматель Илон Маск считает, что не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:41

2022-10-21T09:41

2022-10-21T12:47

в мире

илон маск

джон болтон

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу.Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. Болтон, ранее признавшийся в организации госпереворотов за рубежом, также высказывался за смену власти в России, якобы ради перспектив мира и безопасности в Европе."Те, кто хочет сместить (Владимира) Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - написал Маск в Twitter.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".

https://ria.ru/20221021/mask-1825556959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илон маск, джон болтон, владимир путин, европа, сша, россия, нато