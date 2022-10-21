09:41 21.10.2022 (обновлено: 12:47 21.10.2022)
Маск считает, что новый президент России не будет более расположен к Западу
Глава Tesla Маск заявил, что следующий президент России не будет более расположен к Западу
© AP Photo / Ringo HW ChiuИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Ringo HW Chiu
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что не следует надеяться на то, что следующий президент России будет более расположен к Западу.
Ранее экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США нужна такая Россия, которая могла бы войти в НАТО. Болтон, ранее признавшийся в организации госпереворотов за рубежом, также высказывался за смену власти в России, якобы ради перспектив мира и безопасности в Европе.
"Те, кто хочет сместить (Владимира) Путина, ошибочно полагают, что тот, кто его заменит, будет более склонен к миру и западной философии, но я думаю, что это маловероятно: Кремль - это не Олимпиада для славных парней", - написал Маск в Twitter.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".