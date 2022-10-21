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В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"* - РИА Новости, 21.10.2022
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В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"*
В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"* - РИА Новости, 21.10.2022
В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"*
Силовики выявили в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:09
2022-10-21T11:13
мариуполь
донецкая народная республика
россия
правый сектор
дмитрий ярош
происшествия
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Силовики выявили в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.Он уточнил, что начался розыск лиц, имеющих отношение к экстремистской организации.Генпрокуратура ДНР разыскивает Яроша по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ"."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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мариуполь
донецкая народная республика
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, правый сектор, дмитрий ярош, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Правый сектор, Дмитрий Ярош, Происшествия
09:09 21.10.2022 (обновлено: 11:13 21.10.2022)
 
В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"*

В Мариуполе вскрыли пособническую базу организатора "Правого сектора"* Яроша

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Въезд в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Силовики выявили в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.
"В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий по адресам пособников Яроша обнаружена и изъята экстремистская литература, нацистская атрибутика, получены данные в отношении иных лиц, причастных к "Правому сектору"*, — сказал представитель ведомства.
Он уточнил, что начался розыск лиц, имеющих отношение к экстремистской организации.
Генпрокуратура ДНР разыскивает Яроша по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ".
"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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МариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссияПравый секторДмитрий ЯрошПроисшествия
 
 
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