https://ria.ru/20221021/mariupol-1825556795.html

В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"*

В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"* - РИА Новости, 21.10.2022

В Мариуполе выявили пособников организатора "Правого сектора"*

Силовики выявили в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:09

2022-10-21T09:09

2022-10-21T11:13

мариуполь

донецкая народная республика

россия

правый сектор

дмитрий ярош

происшествия

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 21 окт — РИА Новости. Силовики выявили в Мариуполе пособников организатора "Правого сектора"* Дмитрия Яроша, сообщил пресс-офицер Министерства госбезопасности ДНР Михаил Попов.Он уточнил, что начался розыск лиц, имеющих отношение к экстремистской организации.Генпрокуратура ДНР разыскивает Яроша по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ"."Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с силовиками и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд России признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221013/svo-1823571439.html

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мариуполь, донецкая народная республика, россия, правый сектор, дмитрий ярош, происшествия