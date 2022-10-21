https://ria.ru/20221021/makron-1825754266.html

Франция выйдет из договора к Энергетической хартии

Франция выйдет из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 21.10.2022

Франция выйдет из договора к Энергетической хартии

Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:33

2022-10-21T17:33

2022-10-21T17:38

эммануэль макрон

брюно ле мэр

франция

лиссабон (город)

восточная европа

евросоюз

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон."Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Как пояснил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, договор идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату."Это справедливое решение, соответствующее нашим климатическим амбициям", - прокомментировал он решение Макрона в своем аккаунте в Twitter.Ранее французский Высший совет по климату (HCC) выразил мнение, что Франция и ЕС должны выйти из договора к Энергетической хартии, так как этот документ несовместим с "графиком декарбонизации", предусмотренным Парижским соглашением.Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающемся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.Договор был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.Россия в 1994 году подписала договор, но не ратифицировала, а в 2009 году официально уведомила об отказе присоединиться к хартии.

https://ria.ru/20221021/makron-1825700945.html

https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821000341.html

франция

лиссабон (город)

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

эммануэль макрон, брюно ле мэр, франция, лиссабон (город), восточная европа, евросоюз