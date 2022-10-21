17:33 21.10.2022 (обновлено: 17:38 21.10.2022)
Франция выйдет из договора к Энергетической хартии
Макрон: Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии
© AP Photo / Laurent CiprianiГород Лион во Франции
© AP Photo / Laurent Cipriani
Город Лион во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Как пояснил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, договор идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
"Это справедливое решение, соответствующее нашим климатическим амбициям", - прокомментировал он решение Макрона в своем аккаунте в Twitter.
Ранее французский Высший совет по климату (HCC) выразил мнение, что Франция и ЕС должны выйти из договора к Энергетической хартии, так как этот документ несовместим с "графиком декарбонизации", предусмотренным Парижским соглашением.
Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающемся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.
Договор был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.
Россия в 1994 году подписала договор, но не ратифицировала, а в 2009 году официально уведомила об отказе присоединиться к хартии.