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Франция выйдет из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 21.10.2022
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Франция выйдет из договора к Энергетической хартии
Франция выйдет из договора к Энергетической хартии - РИА Новости, 21.10.2022
Франция выйдет из договора к Энергетической хартии
Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:33
2022-10-21T17:38
эммануэль макрон
брюно ле мэр
франция
лиссабон (город)
восточная европа
евросоюз
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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон."Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.Как пояснил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, договор идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату."Это справедливое решение, соответствующее нашим климатическим амбициям", - прокомментировал он решение Макрона в своем аккаунте в Twitter.Ранее французский Высший совет по климату (HCC) выразил мнение, что Франция и ЕС должны выйти из договора к Энергетической хартии, так как этот документ несовместим с "графиком декарбонизации", предусмотренным Парижским соглашением.Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающемся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.Договор был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.Россия в 1994 году подписала договор, но не ратифицировала, а в 2009 году официально уведомила об отказе присоединиться к хартии.
https://ria.ru/20221021/makron-1825700945.html
https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821000341.html
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эммануэль макрон, брюно ле мэр, франция, лиссабон (город), восточная европа, евросоюз
Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Франция, Лиссабон (город), Восточная Европа, Евросоюз
17:33 21.10.2022 (обновлено: 17:38 21.10.2022)
 
Франция выйдет из договора к Энергетической хартии

Макрон: Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии

© AP Photo / Laurent CiprianiГород Лион во Франции
Город Лион во Франции - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Laurent Cipriani
Город Лион во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии, объявил в пятницу французский президент Эммануэль Макрон.
"Я хотел объявить, что Франция приняла решение выйти из договора к Энергетической хартии", - заявил Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Как пояснил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, договор идет вразрез с целями Парижского соглашения по климату.
"Это справедливое решение, соответствующее нашим климатическим амбициям", - прокомментировал он решение Макрона в своем аккаунте в Twitter.
Ранее французский Высший совет по климату (HCC) выразил мнение, что Франция и ЕС должны выйти из договора к Энергетической хартии, так как этот документ несовместим с "графиком декарбонизации", предусмотренным Парижским соглашением.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 15:35
Опрос показал падение рейтинга Макрона на семь процентов за месяц
Договор к Энергетической хартии, подписанный в 1994 году в Лиссабоне, является единственным в своем роде соглашением, касающемся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку.
Договор был подписан для обеспечения гарантий инвесторам в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Он объединяет ЕС и 52 страны и позволяет компаниям требовать компенсации от государства в частном арбитражном суде, если решения государства влияют на рентабельность их инвестиций, даже если эта политика благоприятна для климата.
Россия в 1994 году подписала договор, но не ратифицировала, а в 2009 году официально уведомила об отказе присоединиться к хартии.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Эммануэль МакронБрюно Ле МэрФранцияЛиссабон (город)Восточная ЕвропаЕвросоюз
 
 
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