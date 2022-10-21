https://ria.ru/20221021/makron-1825700945.html

Опрос показал падение рейтинга Макрона на семь процентов за месяц

Опрос показал падение рейтинга Макрона на семь процентов за месяц - РИА Новости, 21.10.2022

Опрос показал падение рейтинга Макрона на семь процентов за месяц

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал за последний месяц на 7 процентных пунктов, рейтинг премьер-министра Элизабет Борн снизился еще... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:35

2022-10-21T15:35

2022-10-21T15:35

в мире

эммануэль макрон

элизабет борн

франция

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ПАРИЖ, 21 окт - РИА Новости. Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона упал за последний месяц на 7 процентных пунктов, рейтинг премьер-министра Элизабет Борн снизился еще больше - на 10 процентных пунктов, свидетельствуют данные опроса исследовательского центра BVA.По данным опроса, опубликованного на сайте BVA, рейтинг Макрона за месяц снизился на 7 процентных пунктов - до 36%, популярность Борн упала на 10 процентных пунктов, составив 41%.Спустя шесть месяцев после переизбрания Макрона лишь 14% французов считают, что он стал более внимателен к согражданам, а 34% респондентов, напротив, уверены, что в начале нового срока французский лидер проявляет меньше внимания к народу. Кроме того, только 41% опрошенных считают, что Эммануэль Макрон "способен принимать необходимые решения" для страны: этот показатель упал на 12 процентных пунктов с марта этого года.Как показывает исследование, больше половины французов - 71% - считают, что правительство плохо справляется с топливным кризисом в стране, а 32% считают и вовсе действия властей по этому вопросу "очень плохими". Также опрос показал, что 48% французов обеспокоены инфляцией в стране.Опрос был проведен 19-20 октября онлайн. В нем приняли участие 1001 человек в возрасте старше 18 лет.

https://ria.ru/20221017/makron-1824650398.html

https://ria.ru/20221016/miting-1824427082.html

франция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, элизабет борн, франция