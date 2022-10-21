https://ria.ru/20221021/magate-1825746547.html

США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ

США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 21.10.2022

США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ

США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T17:13

2022-10-21T17:13

2022-10-21T18:38

сша

россия

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

вашингтон

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом".Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.В ней планировала принять участие и российская делегация, в которую должны были войти представители руководства "Росатома" и Ростехнадзора. "Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.Там назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме"."К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл", — говорится в заявлении.Там также отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.

https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html

https://ria.ru/20221018/zaes-1824791628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сша, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, вашингтон