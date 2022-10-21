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США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 21.10.2022
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США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 21.10.2022
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:13
2022-10-21T18:38
сша
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
вашингтон
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом".Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.В ней планировала принять участие и российская делегация, в которую должны были войти представители руководства "Росатома" и Ростехнадзора. "Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.Там назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме"."К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл", — говорится в заявлении.Там также отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.
https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html
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сша, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, вашингтон
США, Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Вашингтон
17:13 21.10.2022 (обновлено: 18:38 21.10.2022)
 
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ

Росатом сообщил о блокировке США участия России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом".
Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
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Главу МАГАТЭ удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС
В ней планировала принять участие и российская делегация, в которую должны были войти представители руководства "Росатома" и Ростехнадзора.
"Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.
Там назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.
В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме".

"К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл", — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
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СШАРоссияМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреВашингтон
 
 
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