https://ria.ru/20221021/magate-1825746547.html
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ - РИА Новости, 21.10.2022
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:13
2022-10-21T17:13
2022-10-21T18:38
сша
россия
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
вашингтон
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила госкорпорация "Росатом".Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.В ней планировала принять участие и российская делегация, в которую должны были войти представители руководства "Росатома" и Ростехнадзора. "Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.Там назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме"."К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл", — говорится в заявлении.Там также отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.
https://ria.ru/20221019/grossi-1825017826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, вашингтон
США, Россия, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Вашингтон
17:13 21.10.2022 (обновлено: 18:38 21.10.2022)
США заблокировали участие России в международной конференции МАГАТЭ
Росатом сообщил о блокировке США участия России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости.
США фактически заблокировали участие России в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, заявила
госкорпорация "Росатом".
Международная министерская конференция агентства "Атомная энергетика в XXI веке" должна пройти 26-28 октября.
В ней планировала принять участие и российская делегация, в которую должны были войти представители руководства "Росатома" и Ростехнадзора
.
"Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", — сообщила компания.
Там назвали это проявлением неуважения американской стороны к МАГАТЭ.
В соответствии с соглашением между агентством и страной, принимающей мероприятие под его эгидой, государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять в нем участие, напомнили в "Росатоме".
"К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл", — говорится в заявлении.
Там также отмечается, что гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.