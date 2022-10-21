https://ria.ru/20221021/lukashenko-1825726615.html
Белорусы должны созреть для национальной идеи, заявил Лукашенко
Белорусы должны созреть для национальной идеи, заявил Лукашенко - РИА Новости, 21.10.2022
Белорусы должны созреть для национальной идеи, заявил Лукашенко
Белорусы еще должны созреть для своей национальной идеи, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:35
2022-10-21T16:35
2022-10-21T16:35
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 21 окт – РИА Новости. Белорусы еще должны созреть для своей национальной идеи, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко."Нет этой идеи. Мы не созрели, наверное. Мы ее не выкристаллизовали, если можно так сказать, эту национальную идею. Я за этим очень внимательно наблюдаю. Я пока не вижу. Россия тем более, как сказал (российский философ Александр - ред.) Дугин, тоже этого не видит. Он человек системный, грамотный философ, мы с ним долго говорили. Он со мной согласился. Хотелось бы, чтобы побыстрее, но здесь время не подстегнешь", - цитирует Лукашенко сайт белорусского лидера в пятницу.Президент напомнил, что на его недавней встрече с российским философом затрагивались эти вопросы, и собеседники пришли к единому мнению: идеологию нельзя придумать, она должна вызреть."Национальная идея - это то краткое, компактное, что тебя должно захватить сразу. Вот глянул, рот раскрыл и дышать не можешь. Может, я ошибаюсь. Это моя точка зрения. Но я пока такой идеи не вижу", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20221021/demokratiya-1825681934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр лукашенко, белоруссия, россия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Белорусы должны созреть для национальной идеи, заявил Лукашенко
Лукашенко: белорусы еще должны созреть для своей национальной идеи, но пока ее нет