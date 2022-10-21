Рейтинг@Mail.ru
Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221021/loren-1825613049.html
Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена
Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена - РИА Новости, 21.10.2022
Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена
Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила знаменитого американского модельера Ральфа Лорена в плагиате. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:18
2022-10-21T14:53
мексика
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825613322_0:76:2300:1370_1920x0_80_0_0_676d75e96c34841fad3c985ec30afa2f.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила знаменитого американского модельера Ральфа Лорена в плагиате."Привет, Ральф, мы уже заметили, что тебе очень нравятся образцы мексиканского дизайна, особенно те, которые созданы культурами наших предков, сохранившими текстильные традиции. Однако, копируя этот дизайн, вы занимаетесь плагиатом, а плагиат, как вы знаете, незаконен и аморален… Я надеюсь, что вы возместите ущерб сообществам, которые делают эту работу с любовью, а не ради прибылей миллионеров", - написала первая леди Мексики в Instagram*. Свое сообщение она проиллюстрировала фотографией красочной куртки бренда Ralph Lauren. Этот предмет одежды, представленный на различных сайтах как "полосатый кардиган с поясом", стоит в среднем 300 долларов.Беатрис Гутьеррес утверждает, что узоры, которые украшают кардиган, позаимствованы у мастеров народного промысла из мексиканских городов Контла и Сальтильо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825613322_3:0:2300:1723_1920x0_80_0_0_97ec731aa8fd6fc54581721372a0eabf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика
Мексика, Культура
12:18 21.10.2022 (обновлено: 14:53 21.10.2022)
 
Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена

Жена президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила в плагиате модельера Ральфа Лорена

© AFP 2022 / Stan HondaДизайнер Ральф Лорен
Дизайнер Ральф Лорен - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AFP 2022 / Stan Honda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила знаменитого американского модельера Ральфа Лорена в плагиате.
"Привет, Ральф, мы уже заметили, что тебе очень нравятся образцы мексиканского дизайна, особенно те, которые созданы культурами наших предков, сохранившими текстильные традиции. Однако, копируя этот дизайн, вы занимаетесь плагиатом, а плагиат, как вы знаете, незаконен и аморален… Я надеюсь, что вы возместите ущерб сообществам, которые делают эту работу с любовью, а не ради прибылей миллионеров", - написала первая леди Мексики в Instagram*.
© Фото : Beatriz Gutiérrez MüllerСупруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес уличила дизайнера Ральфа Лорена в плагиате за орнамент на кардигане
Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес уличила дизайнера Ральфа Лорена в плагиате за орнамент на кардигане - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Beatriz Gutiérrez Müller
Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес уличила дизайнера Ральфа Лорена в плагиате за орнамент на кардигане
Свое сообщение она проиллюстрировала фотографией красочной куртки бренда Ralph Lauren. Этот предмет одежды, представленный на различных сайтах как "полосатый кардиган с поясом", стоит в среднем 300 долларов.
Беатрис Гутьеррес утверждает, что узоры, которые украшают кардиган, позаимствованы у мастеров народного промысла из мексиканских городов Контла и Сальтильо.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Певица Монеточка - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 14:35Шоубиз
Монеточка уплатила часть штрафа за плагиат песни Костюшкина
 
КультураМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала