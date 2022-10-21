https://ria.ru/20221021/loren-1825613049.html

Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена

Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена - РИА Новости, 21.10.2022

Первая леди Мексики обвинила в плагиате Ральфа Лорена

Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила знаменитого американского модельера Ральфа Лорена в плагиате. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:18

2022-10-21T12:18

2022-10-21T14:53

мексика

культура

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Супруга президента Мексики Беатрис Гутьеррес обвинила знаменитого американского модельера Ральфа Лорена в плагиате."Привет, Ральф, мы уже заметили, что тебе очень нравятся образцы мексиканского дизайна, особенно те, которые созданы культурами наших предков, сохранившими текстильные традиции. Однако, копируя этот дизайн, вы занимаетесь плагиатом, а плагиат, как вы знаете, незаконен и аморален… Я надеюсь, что вы возместите ущерб сообществам, которые делают эту работу с любовью, а не ради прибылей миллионеров", - написала первая леди Мексики в Instagram*. Свое сообщение она проиллюстрировала фотографией красочной куртки бренда Ralph Lauren. Этот предмет одежды, представленный на различных сайтах как "полосатый кардиган с поясом", стоит в среднем 300 долларов.Беатрис Гутьеррес утверждает, что узоры, которые украшают кардиган, позаимствованы у мастеров народного промысла из мексиканских городов Контла и Сальтильо.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220914/plagiat-1816730279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

мексика