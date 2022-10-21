https://ria.ru/20221021/logfas-1825721781.html

На Украине планируют ввести натовскую систему логистики LOGFAS

На Украине планируют ввести натовскую систему логистики LOGFAS - РИА Новости, 21.10.2022

На Украине планируют ввести натовскую систему логистики LOGFAS

Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, начиная с ноября более 300 операторов... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:21

2022-10-21T16:21

2022-10-21T16:21

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алексей резников

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, начиная с ноября более 300 операторов данной программы приступят к работе, сообщает в пятницу украинское минобороныРанее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.В пятницу Резников и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов презентовали первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые оказывают помощь Украине."Уже утверждена дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год. Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах (ВСУ - ред.) и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи. Кроме того, уже подготовлено более 300 специалистов-операторов LOGFAS для ВСУ, к концу ноября будут развернуты 350 рабочих мест операторов LOGFAS, чтобы охватить все уровни от стратегического командования до уровня бригады", - приводит слова Данилова пресс-служба минобороны.По его словам, на Украине запущено три уровня учета поставок и использования оружия: программа LOGFAS, новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА".В свою очередь Резников отметил, что внедрение этого программного обеспечения доказывает, что даже во время войны сектор обороны Украины развивается, повышается уровень взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом.По информации ведомства сервис поддержки логистических операций LOGFAS (Logistic Functional Area Services) – интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Он позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций. Модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.

https://ria.ru/20221021/bpla-1825715862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны украины, совет национальной безопасности и обороны украины