На Украине планируют ввести натовскую систему логистики LOGFAS
На Украине с ноября начнет действовать натовская система логистики LOGFAS в ВСУ
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS, начиная с ноября более 300 операторов данной программы приступят к работе, сообщает в пятницу украинское минобороны
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина в рамках реформы системы оборонных закупок переходит на натовскую автоматизированную систему логистики LOGFAS.
В пятницу Резников и секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов презентовали первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS послам и атташе по вопросам обороны стран-доноров, которые оказывают помощь Украине.
"Уже утверждена дорожная карта масштабирования LOGFAS до конца 2022 и на 2023 год. Программа станет одним из главных инструментов цифровизации логистики в вооруженных силах (ВСУ - ред.) и обеспечит логистическое планирование не только международной помощи. Кроме того, уже подготовлено более 300 специалистов-операторов LOGFAS для ВСУ, к концу ноября будут развернуты 350 рабочих мест операторов LOGFAS, чтобы охватить все уровни от стратегического командования до уровня бригады", - приводит слова Данилова пресс-служба минобороны.
По его словам, на Украине запущено три уровня учета поставок и использования оружия: программа LOGFAS, новая программа учета и логистики военной техники "Каравай" и модуль на базе программы "СОТА".
В свою очередь Резников отметил, что внедрение этого программного обеспечения доказывает, что даже во время войны сектор обороны Украины развивается, повышается уровень взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом.
По информации ведомства сервис поддержки логистических операций LOGFAS (Logistic Functional Area Services) – интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Он позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций. Модуль "СОТА" по мониторингу поставок Украине вооружения от стран-партнеров был введен в действие 24 февраля и позволяет контролировать новые поставки вооружения.