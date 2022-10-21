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Задержанные украинские диверсанты планировали теракты в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022
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Задержанные украинские диверсанты планировали теракты в ЛНР
Задержанные украинские диверсанты планировали теракты в ЛНР - РИА Новости, 21.10.2022
Задержанные украинские диверсанты планировали теракты в ЛНР
Нейтрализованная в Луганской Народной Республике группа украинских диверсантов готовила теракты на объектах инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T17:17
2022-10-21T18:11
луганская народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нейтрализованная в Луганской Народной Республике группа украинских диверсантов готовила теракты на объектах инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, был обнаружен их замаскированный схрон с заминированными подходами."В результате обследования оружейного схрона диверсантов ВСУ изъяты карты местности, медицинские препараты, специальная экипировка, боеприпасы, взрывчатые вещества, гранатометы и ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.) иностранного производства, которые планировались к использованию для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры одного из районных центров ЛНР", - рассказал собеседник.
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луганская народная республика
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Схрон украинских диверсантов, обнаруженный в ЛНР
Нейтрализованная в ЛНР группа украинских диверсантов готовила теракты на объектах инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в силовых структурах. На кадрах - их замаскированный схрон с заминированными подходами.
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луганская народная республика, происшествия, вооруженные силы украины
Луганская Народная Республика, Происшествия, Вооруженные силы Украины
17:17 21.10.2022 (обновлено: 18:11 21.10.2022)
 
Задержанные украинские диверсанты планировали теракты в ЛНР

Задержанные украинские диверсанты планировали теракты на инфраструктурных объектах в ЛНР

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Нейтрализованная в Луганской Народной Республике группа украинских диверсантов готовила теракты на объектах инфраструктуры, заявил РИА Новости источник в силовых структурах.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов, был обнаружен их замаскированный схрон с заминированными подходами.
"В результате обследования оружейного схрона диверсантов ВСУ изъяты карты местности, медицинские препараты, специальная экипировка, боеприпасы, взрывчатые вещества, гранатометы и ПТУР (противотанковая управляемая ракета – ред.) иностранного производства, которые планировались к использованию для подготовки и проведения диверсионно-террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры одного из районных центров ЛНР", - рассказал собеседник.
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Луганская Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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