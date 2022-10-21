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СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге

СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге - РИА Новости, 21.10.2022

СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения на Генконсульство РФ в Лейпциге, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T20:56

2022-10-21T20:56

2022-10-21T20:56

александр бастрыкин

россия

лейпциг

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

в мире

германия

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения на Генконсульство РФ в Лейпциге, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее полиция Лейпцига и немецкой федеральной земли Саксония сообщила, что неизвестный в ночь на пятницу бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в генконсульство России в Лейпциге, тем самым нанесен ущерб стене и воротам здания консульства. Отмечалось, что не исключается политически мотивированный акт."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства нападения на российское консульство в Лейпциге ФРГ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221011/posolstvo-1823218392.html

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александр бастрыкин, россия, лейпциг, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, в мире, германия