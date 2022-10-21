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СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге
СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге - РИА Новости, 21.10.2022
СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения на Генконсульство РФ в Лейпциге, сообщается в... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:56
2022-10-21T20:56
2022-10-21T20:56
александр бастрыкин
россия
лейпциг
следственный комитет россии (ск рф)
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германия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после нападения на Генконсульство РФ в Лейпциге, сообщается в Telegram-канале СК России.Ранее полиция Лейпцига и немецкой федеральной земли Саксония сообщила, что неизвестный в ночь на пятницу бросил несколько стеклянных бутылок с желтой и синей краской в генконсульство России в Лейпциге, тем самым нанесен ущерб стене и воротам здания консульства. Отмечалось, что не исключается политически мотивированный акт."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям выяснить обстоятельства нападения на российское консульство в Лейпциге ФРГ", - говорится в сообщении.
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александр бастрыкин, россия, лейпциг, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, в мире, германия
Александр Бастрыкин, Россия, Лейпциг, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, В мире, Германия
СК расследует обстоятельства нападения на генконсульство России в Лейпциге
Бастрыкин поручил провести проверку после нападения на генконсульство России в Лейпциге