https://ria.ru/20221021/lekarstva-1825619777.html

Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов

Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов - РИА Новости, 21.10.2022

Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов

Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:18

2022-10-21T12:18

2022-10-21T12:44

ромир

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", - говорится в материалах исследования.Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.

https://ria.ru/20221021/tseny-1825592165.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ромир , общество, россия