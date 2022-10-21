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Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов - РИА Новости, 21.10.2022
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Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов - РИА Новости, 21.10.2022
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов
Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:18
2022-10-21T12:44
ромир
общество
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", - говорится в материалах исследования.Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.
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ромир , общество, россия
Ромир , Общество, Россия
12:18 21.10.2022 (обновлено: 12:44 21.10.2022)
 
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов

"Ромир": противопростудные препараты в сентябре подорожали на 12 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкФармацевты возле полок с лекарствами в аптеке
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", - говорится в материалах исследования.
Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.
Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 11:08
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РомирОбществоРоссия
 
 
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