https://ria.ru/20221021/lekarstva-1825619777.html
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов - РИА Новости, 21.10.2022
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов
Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:18
2022-10-21T12:18
2022-10-21T12:44
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир"."В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", - говорится в материалах исследования.Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.
https://ria.ru/20221021/tseny-1825592165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ромир , общество, россия
12:18 21.10.2022 (обновлено: 12:44 21.10.2022)
Лекарства от простуды в сентябре подорожали на 12 процентов
"Ромир": противопростудные препараты в сентябре подорожали на 12 процентов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости.
Цены на противопростудные препараты в сентябре 2022 года выросли по сравнению с августом на 12%, на противовирусные – на 13%, следует
из данных исследовательского холдинга "Ромир".
"В преддверии сезона простуды противопростудные препараты подорожали на 12%, а противовирусные – на 13%", - говорится в материалах исследования.
Всего в сентябре этого года цены на лекарственные препараты выросли на 5% по сравнению с августом. При этом годовой рост цен остался на прежнем уровне и составил 16,8%.
Отмечается, что холдинг проанализировал 67 товаров из таких категорий, как антисептические лекарственные средства, лекарственные средства для желудочно-кишечного тракта, противовирусные средства, седативные лекарственные средства, средства от простуды и гриппа и другие.