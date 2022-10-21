https://ria.ru/20221021/lekarstva-1825595907.html
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств - РИА Новости, 21.10.2022
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:23
2022-10-21T11:23
2022-10-21T11:23
импортозамещение
общество
татьяна голикова
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", - сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.
https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импортозамещение, общество, татьяна голикова, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Импортозамещение, Общество, Татьяна Голикова, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
Голикова: Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств