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В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств - РИА Новости, 21.10.2022
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В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств - РИА Новости, 21.10.2022
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств
Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:23
2022-10-21T11:23
импортозамещение
общество
татьяна голикова
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", - сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.
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импортозамещение, общество, татьяна голикова, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Импортозамещение, Общество, Татьяна Голикова, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:23 21.10.2022
 
В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств

Голикова: Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", - сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".
По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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ИмпортозамещениеОбществоТатьяна ГоликоваРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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