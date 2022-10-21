https://ria.ru/20221021/lekarstva-1825595907.html

В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств

В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств - РИА Новости, 21.10.2022

В России подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств

Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:23

2022-10-21T11:23

2022-10-21T11:23

импортозамещение

общество

татьяна голикова

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Минпромторг и Минздрав подготовили дорожную карту по импортозамещению лекарств, она уже реализуется, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Сегодня по поручению правительства Минпромторгом и Минздравом подготовлена дорожная карта, она уже по сути реализуется, по импортозамещению лекарственных препаратов", - сказала она журналистам во время посещения НИИ технической физики и автоматизации "Росатома".По ее словам, аналогичная дорожная карта готовится по медицинским изделиям.

https://ria.ru/20221020/zakon-1825376885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

импортозамещение, общество, татьяна голикова, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство здравоохранения рф (минздрав россии)