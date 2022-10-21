https://ria.ru/20221021/kuleba-1825608048.html

Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО

Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО - РИА Новости, 21.10.2022

Кулеба заявил, что обсудил с премьером Израиля поставки систем ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о предоставлении военной помощи, в... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:45

2022-10-21T11:45

2022-10-21T11:45

в мире

яир лапид (министр иностранных дел израиля)

дмитрий кулеба

сергей лавров

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нато

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о предоставлении военной помощи, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, очередной пакет которой будет согласован в ближайшее время. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что страны-союзники не спешат предоставлять Киеву обещанные системы противовоздушной обороны (ПВО).Ранее Владимир Зеленский, выступая на саммите G7, который проходит в онлайн-формате, попросил помочь создать "воздушный щит" для Украины и предоставить Киеву достаточное количество современных и эффективных систем ПВО.Телефонный разговор между министрами обороны Израиля и Украины, который должен был состояться в четверг, отложен на неопределённое время по инициативе украинской стороны, сообщил 12 канал израильского телевидения. Журналисты отмечают, что перенос разговора происходит на фоне отказа Израиля передать Украине вооружения.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно". Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221020/izrail-1825477633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, яир лапид (министр иностранных дел израиля), дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, израиль, украина, нато, минобороны израиля, евросоюз