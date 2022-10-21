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Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово - РИА Новости, 21.10.2022
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Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово
Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово - РИА Новости, 21.10.2022
Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово
Послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии вручили президенту Сербии Александру Вучичу документ, в котором выражают обеспокоенность возможным... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T14:41
2022-10-21T14:41
в мире
сербия
александр вучич
косово
евросоюз
европа
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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии вручили президенту Сербии Александру Вучичу документ, в котором выражают обеспокоенность возможным нарушением стабильности в Косово.Вучич принял послов пяти западных стран и главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жофре в пятницу по их инициативе. Ранее Приштину и Белград посетил спецпредставитель Госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар, который предложил косовоалбанским властям отложить с 31 октября на 10 месяцев обязательный срок перерегистрации автомобилей с номерами выданными сербскими госорганами на номера самопровозглашенной республики."Послы вручили президенту Вучичу совместный документ, в котором выражают обеспокоенность из-за возможного нарушения стабильности в регионе, в преддверии истечения срока для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера. Президент Сербии сказал, что разделяет обеспокоенность из-за возможной напряженности, добавив, что Сербия привержена диалогу как способу решения открытых вопросов, для пользы сербов и албанцев, которые живут в Косово и Метохии и указал на то, что до сих пор напряженность возникала из-за односторонних шагов Приштины и на то, что Приштина не соблюдает положений соглашения о свободе передвижения, заключенного при посредничестве ЕС".В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до 10 сентября только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221016/serbiya-1824440349.html
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в мире, сербия, александр вучич, косово, евросоюз, европа
В мире, Сербия, Александр Вучич, Косово, Евросоюз, Европа
14:41 21.10.2022
 
Вучичу передали документ о риске дестабилизации в Косово

Западные послы вручили президенту Сербии Вучичу документ о риске дестабилизации в Косово

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 окт – РИА Новости. Послы США, Великобритании, Германии, Франции и Италии вручили президенту Сербии Александру Вучичу документ, в котором выражают обеспокоенность возможным нарушением стабильности в Косово.
Вучич принял послов пяти западных стран и главу постоянной делегации ЕС в Сербии Эммануэля Жофре в пятницу по их инициативе. Ранее Приштину и Белград посетил спецпредставитель Госдепа США на Западных Балканах Габриэль Эскобар, который предложил косовоалбанским властям отложить с 31 октября на 10 месяцев обязательный срок перерегистрации автомобилей с номерами выданными сербскими госорганами на номера самопровозглашенной республики.
Вид на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 18:15
Глава МВД Сербии заявил, что страна перестанет существовать без России
"Послы вручили президенту Вучичу совместный документ, в котором выражают обеспокоенность из-за возможного нарушения стабильности в регионе, в преддверии истечения срока для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами в Косово и Метохии", - сообщила администрация сербского лидера. Президент Сербии сказал, что разделяет обеспокоенность из-за возможной напряженности, добавив, что Сербия привержена диалогу как способу решения открытых вопросов, для пользы сербов и албанцев, которые живут в Косово и Метохии и указал на то, что до сих пор напряженность возникала из-за односторонних шагов Приштины и на то, что Приштина не соблюдает положений соглашения о свободе передвижения, заключенного при посредничестве ЕС".
В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
Вчера, 23:31
Вучич рассказал, чем Сербия "мешает" Западу
В Приштине требуют от местных сербов до 31 октября перерегистрировать автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS. По данным сербских властей, до 10 сентября только два человека согласились перерегистрировать выданные властями Сербии автомобильные номера на косовские.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 11:05
Сербии необходимо выбрать Россию или ЕС, заявил эксперт
 
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