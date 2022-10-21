https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825594596.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 660 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:20
2022-10-21T11:20
2022-10-21T11:20
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 660 случаев COVID-19, 19 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 660, госпитализированы 123 человека, выздоровели 1 092 человека, 19 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 711 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 223 393 случая коронавируса, выздоровели 3 032 176 человек, умерли 46 489 человек.
https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825593896.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 123 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 660 новых случаев COVID-19, умерли 19 человек