https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825593896.html

В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2022

В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19

Более 9,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки России, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T11:17

2022-10-21T11:17

2022-10-21T11:57

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 9,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки России, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 413 человек, на 9,7% меньше, чем накануне . Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 40 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах Российской Федерации."Выздоровело за сутки 15 672 человека, или на 14,6% меньше в сравнении с 20 октября 2022 года. Выявлен 9 761 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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