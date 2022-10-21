https://ria.ru/20221021/koronavirus-1825593896.html
В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19 - РИА Новости, 21.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19
Более 9,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки России, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T11:17
2022-10-21T11:17
2022-10-21T11:57
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Более 9,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлено за сутки России, умерли 93 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 1 413 человек, на 9,7% меньше, чем накануне . Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 40 регионах страны, ситуация осталась без изменений в 11 субъектах Российской Федерации."Выздоровело за сутки 15 672 человека, или на 14,6% меньше в сравнении с 20 октября 2022 года. Выявлен 9 761 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 93 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221018/koronavirus-1824899801.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы
11:17 21.10.2022 (обновлено: 11:57 21.10.2022)
В России за сутки госпитализировали 1413 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 9761 новый случай COVID-19, умерли 93 человека