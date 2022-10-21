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Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны" - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны"
Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны" - РИА Новости, 21.10.2022
Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны"
Джуди Денч раскритиковала новый сезон сериала "Корона". Ее открытое письмо опубликовала газета The Time. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:07
2022-10-21T18:07
культура
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Джуди Денч раскритиковала новый сезон сериала "Корона". Ее открытое письмо опубликовала газета The Time. По ее словам, создатели шоу якобы стирают грань между исторической достоверностью и грубой сенсацией. И некоторые зрители, особенно за рубежом, могут принять выдумку за правду.Денч считает, что Netflix стоило бы добавить дисклеймер перед каждым эпизодом, предупреждающим, что зритель смотрит художественное произведение. Новые серии "Короны" оказались в центре скандала еще до выхода в эфир. В одном из эпизодов принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы. Премьера нового сезона "Короны" запланирована на 9 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, джуди денч, знаменитости, звезды, netflix
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Джуди Денч, Знаменитости, звезды, Netflix
18:07 21.10.2022
 
Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны"

Джуди Денч написала открытое письмо с критикой пятого сезона "Короны"

© AP Photo / PBS, Nick BriggsАктриса Джуди Денч в сериале "Крэнфорд"
Актриса Джуди Денч в сериале Крэнфорд - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / PBS, Nick Briggs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Джуди Денч раскритиковала новый сезон сериала "Корона". Ее открытое письмо опубликовала газета The Time.
По ее словам, создатели шоу якобы стирают грань между исторической достоверностью и грубой сенсацией. И некоторые зрители, особенно за рубежом, могут принять выдумку за правду.
Денч считает, что Netflix стоило бы добавить дисклеймер перед каждым эпизодом, предупреждающим, что зритель смотрит художественное произведение.
Новые серии "Короны" оказались в центре скандала еще до выхода в эфир. В одном из эпизодов принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы.
Премьера нового сезона "Короны" запланирована на 9 ноября.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжуди ДенчЗнаменитостизвездыNetflix
 
 
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