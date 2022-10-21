https://ria.ru/20221021/korona-1825762816.html

Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны"

Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны" - РИА Новости, 21.10.2022

Джуди Денч раскритиковала новый сезон "Короны"

Джуди Денч раскритиковала новый сезон сериала "Корона". Ее открытое письмо опубликовала газета The Time. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:07

2022-10-21T18:07

2022-10-21T18:07

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Джуди Денч раскритиковала новый сезон сериала "Корона". Ее открытое письмо опубликовала газета The Time. По ее словам, создатели шоу якобы стирают грань между исторической достоверностью и грубой сенсацией. И некоторые зрители, особенно за рубежом, могут принять выдумку за правду.Денч считает, что Netflix стоило бы добавить дисклеймер перед каждым эпизодом, предупреждающим, что зритель смотрит художественное произведение. Новые серии "Короны" оказались в центре скандала еще до выхода в эфир. В одном из эпизодов принц Чарльз якобы хотел устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором против королевы. Премьера нового сезона "Короны" запланирована на 9 ноября.

https://ria.ru/20221017/korona-1824594694.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, джуди денч, знаменитости, звезды, netflix