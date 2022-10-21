https://ria.ru/20221021/kontsert-1825786267.html

В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"

В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" - РИА Новости, 21.10.2022

В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"

Концерт в рамках фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:33

2022-10-21T19:33

2022-10-21T19:33

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Концерт в рамках фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля. Также фестиваль пройдет в Смоленске и Минске (Белоруссия) и завершится в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" весной 2023 года", - говорится в сообщении.Худрук фестиваля, главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков ранее рассказал РИА Новости, что фестиваль призван раскрыть историческую преемственность и связь традиций служения Отечеству. В концертах будут принимать участие как коллективы из Москвы, так и региональные оркестры и хоры, а также коллективы из Белоруссии.Первый международный музыкальный фестиваль "Подвиг ратный - подвиг духовный" открылся накануне в Светлановском зале Дома музыки в Москве, в программе прозвучали духовные сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, а также песни Исаака Дунаевского, Александра Александрова, Александры Пахмутовой. В концерте-открытии фестиваля приняли участие Центральный военный оркестр министерства обороны России, Государственный академический московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, народный артист России, известный бас Большого театра Владимир Маторин и другие солисты. Зал встал при исполнении песен "Священная война" и "Поклонимся Великим тем годам".Организаторы фестиваля - Фонд содействия возрождению Синодального хора и Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.

https://ria.ru/20220923/sinodalnyy-1818995541.html

https://ria.ru/20220828/film-1812698059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

петр чайковский, александр александров, александра пахмутова, москва, россия, тула, большой театр, религия