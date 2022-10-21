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В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" - РИА Новости, 21.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221021/kontsert-1825786267.html
В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"
В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" - РИА Новости, 21.10.2022
В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"
Концерт в рамках фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля, сообщили РИА... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:33
2022-10-21T19:33
религия
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москва
россия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Концерт в рамках фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля. Также фестиваль пройдет в Смоленске и Минске (Белоруссия) и завершится в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" весной 2023 года", - говорится в сообщении.Худрук фестиваля, главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков ранее рассказал РИА Новости, что фестиваль призван раскрыть историческую преемственность и связь традиций служения Отечеству. В концертах будут принимать участие как коллективы из Москвы, так и региональные оркестры и хоры, а также коллективы из Белоруссии.Первый международный музыкальный фестиваль "Подвиг ратный - подвиг духовный" открылся накануне в Светлановском зале Дома музыки в Москве, в программе прозвучали духовные сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, а также песни Исаака Дунаевского, Александра Александрова, Александры Пахмутовой. В концерте-открытии фестиваля приняли участие Центральный военный оркестр министерства обороны России, Государственный академический московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, народный артист России, известный бас Большого театра Владимир Маторин и другие солисты. Зал встал при исполнении песен "Священная война" и "Поклонимся Великим тем годам".Организаторы фестиваля - Фонд содействия возрождению Синодального хора и Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.
https://ria.ru/20220923/sinodalnyy-1818995541.html
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петр чайковский, александр александров, александра пахмутова, москва, россия, тула, большой театр, религия
Религия, Петр Чайковский, Александр Александров, Александра Пахмутова, Москва, Россия, Тула, Большой театр, Религия
19:33 21.10.2022
 

В Туле пройдет концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный"

CC BY-SA 3.0 / Aleksisn28 / Тульская областная филармония
Тульская областная филармония - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Aleksisn28 /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Концерт в рамках фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
"Концерт фестиваля "Подвиг ратный - подвиг духовный" пройдет в Тульской областной филармонии в День защитника отечества, 23 февраля. Также фестиваль пройдет в Смоленске и Минске (Белоруссия) и завершится в главном храме Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот" весной 2023 года", - говорится в сообщении.
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Худрук фестиваля, главный дирижер Московского синодального хора Алексей Пузаков ранее рассказал РИА Новости, что фестиваль призван раскрыть историческую преемственность и связь традиций служения Отечеству. В концертах будут принимать участие как коллективы из Москвы, так и региональные оркестры и хоры, а также коллективы из Белоруссии.
Первый международный музыкальный фестиваль "Подвиг ратный - подвиг духовный" открылся накануне в Светлановском зале Дома музыки в Москве, в программе прозвучали духовные сочинения Михаила Глинки, Петра Чайковского, а также песни Исаака Дунаевского, Александра Александрова, Александры Пахмутовой. В концерте-открытии фестиваля приняли участие Центральный военный оркестр министерства обороны России, Государственный академический московский областной хор им. А.Д. Кожевникова, народный артист России, известный бас Большого театра Владимир Маторин и другие солисты. Зал встал при исполнении песен "Священная война" и "Поклонимся Великим тем годам".
Организаторы фестиваля - Фонд содействия возрождению Синодального хора и Фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси.
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