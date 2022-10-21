https://ria.ru/20221021/konstantinov-1825548001.html
Спикер парламента Крыма заявил о безопасности нового сухопутного коридора
Спикер парламента Крыма заявил о безопасности нового сухопутного коридора - РИА Новости, 21.10.2022
Спикер парламента Крыма заявил о безопасности нового сухопутного коридора
Сухопутный коридор из Крыма через новые субъекты Российской Федерации безопасен для транзитного транспорта, заявил глава крымского парламента Владимир... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T08:00
2022-10-21T08:00
2022-10-21T08:00
владимир константинов
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Сухопутный коридор из Крыма через новые субъекты Российской Федерации безопасен для транзитного транспорта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области проходит через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР по маршруту Мелитополь – Бердянск – Мариуполь - Новоазовск.Константинов подчеркнул, что на днях с рабочей поездкой в гуманитарных целях посетил Мариуполь."В Мариуполь мы добирались через освобожденные территории на машине и убедились в том, что этот маршрут на сегодня является очень интересным и перспективным. Он короче пути через Крымский мост, более легкий с точки зрения отсутствия скоплений автомобилей. Ехать по нему абсолютно безопасно: в регионы, через которые он пролегает, нет прилетов, не зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательных групп", - сказал РИА Новости Константинов.По его словам, единственное, что необходимо сделать, - провести ремонт дороги от Крыма до Мелитополя."Сейчас качество дорожного полотна вынуждает водителей ехать на низкой скорости. Как только этот участок будет отремонтирован, ситуация изменится в лучшую сторону", - сказал Константинов, добавив, что в перспективе этот путь будет одним из самых удобных и востребованных.
https://ria.ru/20221019/aksenov-1825234537.html
https://ria.ru/20221019/krym-1825134703.html
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владимир константинов, мариуполь, мелитополь, таганрог, республика крым, россия, общество
Владимир Константинов, Мариуполь, Мелитополь, Таганрог, Республика Крым, Россия, Общество
Спикер парламента Крыма заявил о безопасности нового сухопутного коридора
Глава парламента Крыма Константинов заявил о безопасности нового сухопутного коридора
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости. Сухопутный коридор из Крыма через новые субъекты Российской Федерации безопасен для транзитного транспорта, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Новый сухопутный коридор из Крыма в Таганрог Ростовской области
проходит через Херсонскую, Запорожскую области
и ДНР
по маршруту Мелитополь
– Бердянск
– Мариуполь
- Новоазовск
.
Константинов подчеркнул, что на днях с рабочей поездкой в гуманитарных целях посетил Мариуполь.
"В Мариуполь мы добирались через освобожденные территории на машине и убедились в том, что этот маршрут на сегодня является очень интересным и перспективным. Он короче пути через Крымский мост, более легкий с точки зрения отсутствия скоплений автомобилей. Ехать по нему абсолютно безопасно: в регионы, через которые он пролегает, нет прилетов, не зафиксирована деятельность диверсионно-разведывательных групп", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, единственное, что необходимо сделать, - провести ремонт дороги от Крыма до Мелитополя.
"Сейчас качество дорожного полотна вынуждает водителей ехать на низкой скорости. Как только этот участок будет отремонтирован, ситуация изменится в лучшую сторону", - сказал Константинов, добавив, что в перспективе этот путь будет одним из самых удобных и востребованных.