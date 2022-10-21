https://ria.ru/20221021/kongress-1825810104.html

Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе

Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 21.10.2022

Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе

Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку экс-президенту США Дональду Трампу для дачи показаний и... РИА Новости, 21.10.2022

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в мире

дональд трамп

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку экс-президенту США Дональду Трампу для дачи показаний и представления соответствующих документов.Материалы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, ждут к 4 ноября, допрашивать экс-главу государства конгрессмены-следователи хотят начать 14 ноября.Трамп еще не сформулировал своего отношения к повестке. Он может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован — если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.

https://ria.ru/20221021/bennon-1825784673.html

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в мире, дональд трамп, сша, джо байден