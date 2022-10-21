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Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе
Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе - РИА Новости, 21.10.2022
Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе
Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку экс-президенту США Дональду Трампу для дачи показаний и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T20:54
2022-10-21T20:54
2022-10-21T22:20
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку экс-президенту США Дональду Трампу для дачи показаний и представления соответствующих документов.Материалы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, ждут к 4 ноября, допрашивать экс-главу государства конгрессмены-следователи хотят начать 14 ноября.Трамп еще не сформулировал своего отношения к повестке. Он может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован — если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден.
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в мире, дональд трамп, сша, джо байден
В мире, Дональд Трамп, США, Джо Байден
20:54 21.10.2022 (обновлено: 22:20 21.10.2022)
Трампу направили повестку для дачи показаний в конгрессе
Конгресс вызвал экс-президента США Трампа для дачи показаний по штурму Капитолия
ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Комитет палаты представителей, занимающийся расследованием штурма Капитолия, направил повестку экс-президенту США Дональду Трампу для дачи показаний и представления соответствующих документов.
Материалы, имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года, ждут к 4 ноября, допрашивать экс-главу государства конгрессмены-следователи хотят начать 14 ноября.
"Мы осознаем, что повестка бывшему президенту — это значительный и исторический шаг. Нам непросто далось решение пойти на этот шаг", — говорится в тексте послания.
Трамп еще не сформулировал своего отношения к повестке. Он может отказаться от дачи показаний, а за время юридических процедур, связанных с принуждением его к сотрудничеству, комитет может быть расформирован — если по итогам ноябрьских выборов палата представителей перейдет под контроль его однопартийцев-республиканцев.
Комитет расследует события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание конгресса в попытке сорвать утверждение результатов президентских выборов, на которых победил кандидат-демократ Джо Байден
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