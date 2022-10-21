https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html

Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании

Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании - РИА Новости, 21.10.2022

Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T18:46

2022-10-21T18:46

2022-10-21T20:48

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании."Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал Шарий в подписи к ролику, который выложил в Telegram-канале.Аэротруба — тренажер, имитирующий свободное падение. Используется для подготовки парашютистов и в качестве аттракциона. На видео, опубликованном Шарием, мэр Киева парит в сопровождении инструктора. Автор ролика также снял монитор с расписанием занятий, где видно название заведения, время сеанса и имя ученика — Кличко Виталий.

https://ria.ru/20220906/shariy-1814919578.html

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Кирилл Волков

в мире, виталий кличко, анатолий шарий, испания, украина, киев