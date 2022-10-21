Рейтинг@Mail.ru
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании - РИА Новости, 21.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании - РИА Новости, 21.10.2022
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:46
2022-10-21T20:48
в мире
виталий кличко
анатолий шарий
испания
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575042943_0:42:999:604_1920x0_80_0_0_3a43d686b13c87de543481af8d5c4d52.png
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании."Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал Шарий в подписи к ролику, который выложил в Telegram-канале.Аэротруба — тренажер, имитирующий свободное падение. Используется для подготовки парашютистов и в качестве аттракциона. На видео, опубликованном Шарием, мэр Киева парит в сопровождении инструктора. Автор ролика также снял монитор с расписанием занятий, где видно название заведения, время сеанса и имя ученика — Кличко Виталий.
https://ria.ru/20220906/shariy-1814919578.html
испания
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575042943_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_2d52f47e2f05cf8794e3e4f6ffe95a03.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, виталий кличко, анатолий шарий, испания, украина, киев
В мире, Виталий Кличко, Анатолий Шарий, Испания, Украина, Киев
18:46 21.10.2022 (обновлено: 20:48 21.10.2022)
 
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании

Шарий опубликовал видео, на котором мэр Киева Кличко летает в аэротрубе в Испании

© Фото : Киевский городской советМэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© Фото : Киевский городской совет
Мэр Киева Виталий Кличко на заседании Киевского городского совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании.
"Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал Шарий в подписи к ролику, который выложил в Telegram-канале.
Аэротруба — тренажер, имитирующий свободное падение. Используется для подготовки парашютистов и в качестве аттракциона. На видео, опубликованном Шарием, мэр Киева парит в сопровождении инструктора. Автор ролика также снял монитор с расписанием занятий, где видно название заведения, время сеанса и имя ученика — Кличко Виталий.
Анатолий Шарий
6 сентября, 18:08
Верховный суд Украины окончательно запретил "Партию Шария"
 
В миреВиталий КличкоАнатолий ШарийИспанияУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала