https://ria.ru/20221021/klichko-1825785108.html
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании - РИА Новости, 21.10.2022
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T18:46
2022-10-21T18:46
2022-10-21T20:48
в мире
виталий кличко
анатолий шарий
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал видео с мэром Киева Виталием Кличко, развлекающимся в аэротрубе в Испании."Обстрелы? Проблемы? Расслабьтесь. Как сделал это Виталий Кличко в аэротрубе Windoor в Empuriabrava (Жирона, Испания)", — написал Шарий в подписи к ролику, который выложил в Telegram-канале.Аэротруба — тренажер, имитирующий свободное падение. Используется для подготовки парашютистов и в качестве аттракциона. На видео, опубликованном Шарием, мэр Киева парит в сопровождении инструктора. Автор ролика также снял монитор с расписанием занятий, где видно название заведения, время сеанса и имя ученика — Кличко Виталий.
https://ria.ru/20220906/shariy-1814919578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, виталий кличко, анатолий шарий, испания, украина, киев
В мире, Виталий Кличко, Анатолий Шарий, Испания, Украина, Киев
18:46 21.10.2022 (обновлено: 20:48 21.10.2022)
Шарий опубликовал видео с Кличко, летающим в аэротрубе в Испании
Шарий опубликовал видео, на котором мэр Киева Кличко летает в аэротрубе в Испании