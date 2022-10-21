https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html

Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру

Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру - РИА Новости, 21.10.2022

Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру

Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:23

2022-10-21T15:23

2022-10-21T15:23

россия-китай: главное

китай

экономика

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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференция в рамках XX съезда КПК.По его словам, существует недопонимание относительно формирования новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции - внутренней и международной.Было бы неправильно считать, что сосредоточившись на внутренней экономике, Китай будет существенно сокращать внешнюю открытость или даже превратится в "самодостаточную экономику", добавил он.Экономическая глобализация, по словам чиновника, стала необратимой тенденцией. Китай уже глубоко интегрирован в мировую экономику и международную систему, а отрасли производства Китая и многих других стран сильно взаимосвязаны и взаимозависимы.

https://ria.ru/20221017/kitay-1824573540.html

китай

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, экономика