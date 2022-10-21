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Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру - РИА Новости, 21.10.2022
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https://ria.ru/20221021/kitay-1825678355.html
Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру
Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру - РИА Новости, 21.10.2022
Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру
Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:23
2022-10-21T15:23
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференция в рамках XX съезда КПК.По его словам, существует недопонимание относительно формирования новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции - внутренней и международной.Было бы неправильно считать, что сосредоточившись на внутренней экономике, Китай будет существенно сокращать внешнюю открытость или даже превратится в "самодостаточную экономику", добавил он.Экономическая глобализация, по словам чиновника, стала необратимой тенденцией. Китай уже глубоко интегрирован в мировую экономику и международную систему, а отрасли производства Китая и многих других стран сильно взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Артем Смирнов
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китай, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика
15:23 21.10.2022
 

Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру

© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Arek Rataj
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференция в рамках XX съезда КПК.
По его словам, существует недопонимание относительно формирования новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции - внутренней и международной.
Женщина проходит мимо изображения центрального делового района Пекина - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
17 октября, 12:44Россия-Китай: Главное
Китай продолжает улучшать деловой климат
Было бы неправильно считать, что сосредоточившись на внутренней экономике, Китай будет существенно сокращать внешнюю открытость или даже превратится в "самодостаточную экономику", добавил он.
Экономическая глобализация, по словам чиновника, стала необратимой тенденцией. Китай уже глубоко интегрирован в мировую экономику и международную систему, а отрасли производства Китая и многих других стран сильно взаимосвязаны и взаимозависимы.
 
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