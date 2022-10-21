Китай готов и дальше расширять открытость внешнему миру
© AP Photo / Arek RatajУлица города Ухань в китайской провинции Хубэй
© AP Photo / Arek Rataj
Улица города Ухань в китайской провинции Хубэй
МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет неуклонно расширять открытость и содействовать экономической глобализации для того, чтобы она стала более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, заявил замглавы Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чжао Чэньсинь на пресс-конференция в рамках XX съезда КПК.
По его словам, существует недопонимание относительно формирования новой архитектоники развития, рассматривающей внутреннюю циркуляцию национальной экономики как основу и предполагающей взаимное стимулирование двойной циркуляции - внутренней и международной.
17 октября, 12:44Россия-Китай: ГлавноеКитай продолжает улучшать деловой климат
Было бы неправильно считать, что сосредоточившись на внутренней экономике, Китай будет существенно сокращать внешнюю открытость или даже превратится в "самодостаточную экономику", добавил он.
Экономическая глобализация, по словам чиновника, стала необратимой тенденцией. Китай уже глубоко интегрирован в мировую экономику и международную систему, а отрасли производства Китая и многих других стран сильно взаимосвязаны и взаимозависимы.