https://ria.ru/20221021/kitay-1825676986.html

Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах

Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах - РИА Новости, 21.10.2022

Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах

Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах, заявил на пресс-конференции в ходе XX съезда КПК заместитель председателя Госкомитета по РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:25

2022-10-21T15:25

2022-10-21T15:25

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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах, заявил на пресс-конференции в ходе XX съезда КПК заместитель председателя Госкомитета по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь.По его словам, одновременно с активизацией отечественной экономики, страна продолжит курс на расширение открытости. По последним данным, только за первые 8 месяцев года объем иностранных инвестиций в китайскую экономику вырос более? чем на 16% в годовом исчислении."Мы готовимся к публикации нового перечня поощряемых отраслей для иностранных инвестиций, к расширению этого списка, увеличению поддержки вложений иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, сектор высоких технологий, современные услуги, экологию и другие сферы, а также в развитие центральных, западных и северо-восточных регионов страны", - сказал Чжао Чэньсинь.

https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, технологии, экономика