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Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах
Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах - РИА Новости, 21.10.2022
Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах
Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах, заявил на пресс-конференции в ходе XX съезда КПК заместитель председателя Госкомитета по РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:25
2022-10-21T15:25
2022-10-21T15:25
россия-китай: главное
китай
технологии
экономика
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах, заявил на пресс-конференции в ходе XX съезда КПК заместитель председателя Госкомитета по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь.По его словам, одновременно с активизацией отечественной экономики, страна продолжит курс на расширение открытости. По последним данным, только за первые 8 месяцев года объем иностранных инвестиций в китайскую экономику вырос более? чем на 16% в годовом исчислении."Мы готовимся к публикации нового перечня поощряемых отраслей для иностранных инвестиций, к расширению этого списка, увеличению поддержки вложений иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, сектор высоких технологий, современные услуги, экологию и другие сферы, а также в развитие центральных, западных и северо-восточных регионов страны", - сказал Чжао Чэньсинь.
https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, технологии, экономика
Россия-Китай: Главное, Китай, Технологии, Экономика
МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китай нацелен на ускорение высококачественного развития во всех сферах, заявил на пресс-конференции в ходе XX съезда КПК заместитель председателя Госкомитета по делам развития и реформ Чжао Чэньсинь.
По его словам, одновременно с активизацией отечественной экономики, страна продолжит курс на расширение открытости. По последним данным, только за первые 8 месяцев года объем иностранных инвестиций в китайскую экономику вырос более? чем на 16% в годовом исчислении.
"Мы готовимся к публикации нового перечня поощряемых отраслей для иностранных инвестиций, к расширению этого списка, увеличению поддержки вложений иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, сектор высоких технологий, современные услуги, экологию и другие сферы, а также в развитие центральных, западных и северо-восточных регионов страны", - сказал Чжао Чэньсинь.