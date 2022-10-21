https://ria.ru/20221021/kitay-1825676701.html

МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества

МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества - РИА Новости, 21.10.2022

МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества

Китай будет конкретными делами способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества и работать над тем, чтобы система глобального управления... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:26

2022-10-21T15:26

2022-10-21T15:26

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мид кнр

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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет конкретными делами способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества и работать над тем, чтобы система глобального управления приобрела более честный и справедливый характер, октября заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе пресс-конференции на полях XX Всекитайского съезда КПК.По словам Ма Чжаосюя, выдвинутая Китаем инициатива "Пояс и путь" стала горячо приветствуемым международным общественным благом и платформой для международного сотрудничества, а Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности придали новый импульс защите мира во всем мире и содействию всеобщему развитию.Китай твердо защищает международную систему, ядром которой выступает ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и базовые нормы международных отношений, опирающиеся на цели и принципы Устава ООН, подчеркнул китайский дипломат.Он отметил, что человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, что гегемонизм и буллинг со стороны отдельных сил представляют собой весомую угрозу для мирового порядка. "Расколотый мир не отвечает ничьим интересам, а блоковая конфронтация способна лишь завести в тупик", -- сказал Ма Чжаосюй.

https://ria.ru/20221019/kitay-1825161274.html

китай

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, мид кнр, в мире