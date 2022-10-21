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МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества - РИА Новости, 21.10.2022
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МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества
МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества - РИА Новости, 21.10.2022
МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества
Китай будет конкретными делами способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества и работать над тем, чтобы система глобального управления... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:26
2022-10-21T15:26
россия-китай: главное
китай
мид кнр
в мире
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет конкретными делами способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества и работать над тем, чтобы система глобального управления приобрела более честный и справедливый характер, октября заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе пресс-конференции на полях XX Всекитайского съезда КПК.По словам Ма Чжаосюя, выдвинутая Китаем инициатива "Пояс и путь" стала горячо приветствуемым международным общественным благом и платформой для международного сотрудничества, а Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности придали новый импульс защите мира во всем мире и содействию всеобщему развитию.Китай твердо защищает международную систему, ядром которой выступает ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и базовые нормы международных отношений, опирающиеся на цели и принципы Устава ООН, подчеркнул китайский дипломат.Он отметил, что человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, что гегемонизм и буллинг со стороны отдельных сил представляют собой весомую угрозу для мирового порядка. "Расколотый мир не отвечает ничьим интересам, а блоковая конфронтация способна лишь завести в тупик", -- сказал Ма Чжаосюй.
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китай, мид кнр, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, МИД КНР, В мире
15:26 21.10.2022
 

МИД КНР: Китай будет продвигать сообщество единой судьбы человечества

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкДепутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
Депутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Депутаты в зале заседаний на открытии XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в Пекине
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай будет конкретными делами способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества и работать над тем, чтобы система глобального управления приобрела более честный и справедливый характер, октября заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в ходе пресс-конференции на полях XX Всекитайского съезда КПК.
По словам Ма Чжаосюя, выдвинутая Китаем инициатива "Пояс и путь" стала горячо приветствуемым международным общественным благом и платформой для международного сотрудничества, а Инициатива по глобальному развитию и Инициатива по глобальной безопасности придали новый импульс защите мира во всем мире и содействию всеобщему развитию.
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Китай твердо защищает международную систему, ядром которой выступает ООН, международный порядок, основанный на международном праве, и базовые нормы международных отношений, опирающиеся на цели и принципы Устава ООН, подчеркнул китайский дипломат.
Он отметил, что человечество сталкивается с беспрецедентными вызовами, что гегемонизм и буллинг со стороны отдельных сил представляют собой весомую угрозу для мирового порядка. "Расколотый мир не отвечает ничьим интересам, а блоковая конфронтация способна лишь завести в тупик", -- сказал Ма Чжаосюй.
 
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