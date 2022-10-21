https://ria.ru/20221021/kitay-1825676559.html

Китай установил дипломатические отношения со 181 страной

Китай установил дипломатические отношения со 181 страной - РИА Новости, 21.10.2022

Китай установил дипломатические отношения со 181 страной

За последние 10 лет число государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения, увеличилось с 172 до 181, сообщил в четверг заместитель министра РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:26

2022-10-21T15:26

2022-10-21T15:26

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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За последние 10 лет число государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения, увеличилось с 172 до 181, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК в Пекине.На сегодняшний день Китай установил партнерские отношения в общей сложности со 113 странами и региональными организациями. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 41, сказал Ма Чжаосюй, высоко оценив дипломатическую работу страны за последнее десятилетие.Китай содействовал установлению китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, выдвинул три принципа для развития китайско-американских отношений, а именно: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, а также предложил установить партнерские отношения между Китаем и ЕС во имя мира, роста, реформ и цивилизации, добавил Ма Чжаосюй.По его словам, Китай также укрепил стратегическую поддержку со стороны соседних государств, а также еще больше сплотился и укрепил сотрудничество с другими развивающимися странами.

https://ria.ru/20221020/kitay-1825411138.html

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, пекин, в мире