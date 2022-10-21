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Китай установил дипломатические отношения со 181 страной - РИА Новости, 21.10.2022
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https://ria.ru/20221021/kitay-1825676559.html
Китай установил дипломатические отношения со 181 страной
Китай установил дипломатические отношения со 181 страной - РИА Новости, 21.10.2022
Китай установил дипломатические отношения со 181 страной
За последние 10 лет число государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения, увеличилось с 172 до 181, сообщил в четверг заместитель министра РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:26
2022-10-21T15:26
россия-китай: главное
китай
пекин
в мире
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МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За последние 10 лет число государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения, увеличилось с 172 до 181, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК в Пекине.На сегодняшний день Китай установил партнерские отношения в общей сложности со 113 странами и региональными организациями. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 41, сказал Ма Чжаосюй, высоко оценив дипломатическую работу страны за последнее десятилетие.Китай содействовал установлению китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, выдвинул три принципа для развития китайско-американских отношений, а именно: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, а также предложил установить партнерские отношения между Китаем и ЕС во имя мира, роста, реформ и цивилизации, добавил Ма Чжаосюй.По его словам, Китай также укрепил стратегическую поддержку со стороны соседних государств, а также еще больше сплотился и укрепил сотрудничество с другими развивающимися странами.
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китай, пекин, в мире
Россия-Китай: Главное, Китай, Пекин, В мире
15:26 21.10.2022
 

Китай установил дипломатические отношения со 181 страной

© РИА Новости / Алексей Савицкий / Перейти в медиабанкДом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Савицкий
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Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За последние 10 лет число государств, с которыми у Китая установлены дипломатические отношения, увеличилось с 172 до 181, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй на пресс-конференции в рамках XX съезда КПК в Пекине.
На сегодняшний день Китай установил партнерские отношения в общей сложности со 113 странами и региональными организациями. Для сравнения, десять лет назад этот показатель составлял 41, сказал Ма Чжаосюй, высоко оценив дипломатическую работу страны за последнее десятилетие.
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Китай содействовал установлению китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, выдвинул три принципа для развития китайско-американских отношений, а именно: взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество, а также предложил установить партнерские отношения между Китаем и ЕС во имя мира, роста, реформ и цивилизации, добавил Ма Чжаосюй.
По его словам, Китай также укрепил стратегическую поддержку со стороны соседних государств, а также еще больше сплотился и укрепил сотрудничество с другими развивающимися странами.
 
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