https://ria.ru/20221021/kino-1825622248.html

Современное российское кино покажут в Армении

Современное российское кино покажут в Армении - РИА Новости, 21.10.2022

Современное российское кино покажут в Армении

В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:38

2022-10-21T13:38

2022-10-21T13:38

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино"."На бесплатных показах в Ереване зрители увидят героическую драму о пожарных "Огонь", две мелодрамы – "Ника" и "Портрет незнакомца", полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" и сериал "Нежность", — говорится в сообщении."Проект Russian Film Festival "призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества", — говорит гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.Она также напоминала, что в 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие.

https://ria.ru/20221019/kino-1825154697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, армения, ереван, россия, роскино, кино и сериалы