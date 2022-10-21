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Современное российское кино покажут в Армении - РИА Новости, 21.10.2022
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Культура
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Современное российское кино покажут в Армении
Современное российское кино покажут в Армении - РИА Новости, 21.10.2022
Современное российское кино покажут в Армении
В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино". РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:38
2022-10-21T13:38
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино"."На бесплатных показах в Ереване зрители увидят героическую драму о пожарных "Огонь", две мелодрамы – "Ника" и "Портрет незнакомца", полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" и сериал "Нежность", — говорится в сообщении."Проект Russian Film Festival "призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества", — говорит гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.Она также напоминала, что в 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие.
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новости культуры, армения, ереван, россия, роскино, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Армения, Ереван, Россия, Роскино, Кино и сериалы
13:38 21.10.2022
 
Современное российское кино покажут в Армении

Дни российского кино пройдут в Армении 21-23 октября

© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2022)Кадр из фильма "Ника"
Кадр из фильма Ника
© Национальная Медиа Группа (НМГ) (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино".
"На бесплатных показах в Ереване зрители увидят героическую драму о пожарных "Огонь", две мелодрамы – "Ника" и "Портрет незнакомца", полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" и сериал "Нежность", — говорится в сообщении.
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
1 из 4
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© Предоставлено Sony PicturesКадр из фильма "Портрет незнакомца"
Кадр из фильма Портрет незнакомца
2 из 4
Кадр из фильма "Портрет незнакомца"
© Предоставлено Sony Pictures
© Анимационная студия "Сказка" (2021)Кадр из мультфильма "Бука. Мое любимое чудище"
Кадр из мультфильма Бука. Мое любимое чудище
3 из 4
Кадр из мультфильма "Бука. Мое любимое чудище"
© Анимационная студия "Сказка" (2021)
© Общественное мнение (2020)Кадр из сериала "Нежность"
Кадр из сериала Нежность
4 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
1 из 4
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
2 из 4
Кадр из фильма "Портрет незнакомца"
© Предоставлено Sony Pictures
3 из 4
Кадр из мультфильма "Бука. Мое любимое чудище"
© Анимационная студия "Сказка" (2021)
4 из 4
Кадр из сериала "Нежность"
© Общественное мнение (2020)
"Проект Russian Film Festival "призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества", — говорит гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.
Она также напоминала, что в 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие.
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