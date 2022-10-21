Современное российское кино покажут в Армении

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. В Армении с 21 по 23 октября пройдут Дни российского кино (Russian Film Festival), сообщает пресс-служба "Роскино"."На бесплатных показах в Ереване зрители увидят героическую драму о пожарных "Огонь", две мелодрамы – "Ника" и "Портрет незнакомца", полнометражный мультфильм "Бука. Мое любимое чудище" и сериал "Нежность", — говорится в сообщении."Проект Russian Film Festival "призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества", — говорит гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.Она также напоминала, что в 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие.
"Проект Russian Film Festival "призван не только популяризовать российское кино среди широкой зрительской аудитории, но и активизировать бизнес-диалог между киноиндустриями России и других стран, и в этом смысле Армения – страна, богатая на кинематографические таланты – очень интересна для сотрудничества", — говорит гендиректор "Роскино" Инна Шалыто.
Она также напоминала, что в 2022 году армянский кинематограф отмечает 100-летие.
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