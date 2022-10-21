https://ria.ru/20221021/khoggart-1825632129.html

В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 21.10.2022

В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

Канадского певца и бывшего вокалиста поп-рок-группы Hedley Джейкоба Хоггарда приговорили к пяти годам заключения за изнасилование и попытку удушения в 2016... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T12:59

2022-10-21T12:59

2022-10-21T12:59

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Канадского певца и бывшего вокалиста поп-рок-группы Hedley Джейкоба Хоггарда приговорили к пяти годам заключения за изнасилование и попытку удушения в 2016 году. Об этом сообщил источник The Guardian.По словам жертвы, артист пригласил ее в свой гостиничный номер в отеле Торонто, начал душить и изнасиловал. Пострадавшая заявила в суде, что акт сексуального насилия длился несколько часов. Также она добавила, что со стороны музыканта были унижения в виде плевков и пощечин. Хоггарт опроверг информацию об удушении и сообщил, что физический контакт произошел по обоюдному согласию. Плевки и пощечины певец назвал "своим сексуальным предпочтением". Кроме того, экс-вокалисту группы Hedley предъявили обвинение в насилии с применением телесных повреждений другому человеку, но по этому делу певца оправдали. Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Он предлагал жертвам совместное сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канада