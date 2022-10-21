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В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 21.10.2022
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Шоубиз
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В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование - РИА Новости, 21.10.2022
В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование
Канадского певца и бывшего вокалиста поп-рок-группы Hedley Джейкоба Хоггарда приговорили к пяти годам заключения за изнасилование и попытку удушения в 2016... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T12:59
2022-10-21T12:59
шоубиз
канада
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Канадского певца и бывшего вокалиста поп-рок-группы Hedley Джейкоба Хоггарда приговорили к пяти годам заключения за изнасилование и попытку удушения в 2016 году. Об этом сообщил источник The Guardian.По словам жертвы, артист пригласил ее в свой гостиничный номер в отеле Торонто, начал душить и изнасиловал. Пострадавшая заявила в суде, что акт сексуального насилия длился несколько часов. Также она добавила, что со стороны музыканта были унижения в виде плевков и пощечин. Хоггарт опроверг информацию об удушении и сообщил, что физический контакт произошел по обоюдному согласию. Плевки и пощечины певец назвал "своим сексуальным предпочтением". Кроме того, экс-вокалисту группы Hedley предъявили обвинение в насилии с применением телесных повреждений другому человеку, но по этому делу певца оправдали. Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Он предлагал жертвам совместное сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.
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Шоубиз, Канада
12:59 21.10.2022
 
В Канаде певца приговорили к пяти годам тюрьмы за изнасилование

В Канаде экс-вокалиста Hedley приговорили к пяти годам тюрьмы за сексуальное насилие

© AP Photo / Arthur MolaДжейкоб Хоггарт
Джейкоб Хоггарт - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© AP Photo / Arthur Mola
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Канадского певца и бывшего вокалиста поп-рок-группы Hedley Джейкоба Хоггарда приговорили к пяти годам заключения за изнасилование и попытку удушения в 2016 году. Об этом сообщил источник The Guardian.
По словам жертвы, артист пригласил ее в свой гостиничный номер в отеле Торонто, начал душить и изнасиловал. Пострадавшая заявила в суде, что акт сексуального насилия длился несколько часов.
Также она добавила, что со стороны музыканта были унижения в виде плевков и пощечин.
Хоггарт опроверг информацию об удушении и сообщил, что физический контакт произошел по обоюдному согласию. Плевки и пощечины певец назвал "своим сексуальным предпочтением".
Кроме того, экс-вокалисту группы Hedley предъявили обвинение в насилии с применением телесных повреждений другому человеку, но по этому делу певца оправдали.
Ранее в США приговорили рэпера KR к 50 годам тюрьмы после обвинения в семи эпизодах насильственных действий сексуального характера. Он предлагал жертвам совместное сотрудничество и заманивал в места, где, по его словам, должны были состояться съемки.
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