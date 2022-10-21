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Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта
Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:55
2022-10-21T23:55
2022-10-22T00:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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РИА Новости. 22 окт - РИА Новости. Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону", - сказал Стремоусов.По его словам, украинские войска в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но все они были отражены."Никаких продвижений нет", - подчеркнул Стремоусов.
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РИА Новости
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
23:55 21.10.2022 (обновлено: 00:07 22.10.2022)
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта
Глава администрации Стремоусов сообщил, что Херсонская область держит оборону
РИА Новости. 22 окт - РИА Новости. Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону", - сказал Стремоусов.
По его словам, украинские войска в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но все они были отражены.
"Никаких продвижений нет", - подчеркнул Стремоусов.