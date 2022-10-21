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Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/kherson-1825828969.html
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта
Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:55
2022-10-22T00:07
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
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РИА Новости. 22 окт - РИА Новости. Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону", - сказал Стремоусов.По его словам, украинские войска в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но все они были отражены."Никаких продвижений нет", - подчеркнул Стремоусов.
херсонская область
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в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область
23:55 21.10.2022 (обновлено: 00:07 22.10.2022)
 
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта

Глава администрации Стремоусов сообщил, что Херсонская область держит оборону

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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РИА Новости. 22 окт - РИА Новости. Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону", - сказал Стремоусов.
По его словам, украинские войска в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но все они были отражены.
"Никаких продвижений нет", - подчеркнул Стремоусов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская область
 
 
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