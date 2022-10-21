https://ria.ru/20221021/kherson-1825828969.html

Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта

Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта - РИА Новости, 22.10.2022

Власти Херсонской области сообщили об отсутствии изменений на линии фронта

Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-21T23:55

2022-10-21T23:55

2022-10-22T00:07

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

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РИА Новости. 22 окт - РИА Новости. Херсонская область держит оборону, очередные атаки украинских войск отражены, на линии фронта все без изменений, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Все без изменений, все нормально. Херсонская область держит оборону", - сказал Стремоусов.По его словам, украинские войска в течение дня предпринимали попытки атаковать на херсонской линии фронта, но все они были отражены."Никаких продвижений нет", - подчеркнул Стремоусов.

херсонская область

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в мире, херсонская область