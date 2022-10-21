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Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне
Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне
Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-21T23:49
2022-10-21T23:49
2022-10-22T00:24
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены 13 человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.
https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html
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в мире, украина, херсон, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
23:49 21.10.2022 (обновлено: 00:24 22.10.2022)
Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне
ВСУ попытались нанести удар по гражданской переправе вблизи Антоновского моста в Херсоне