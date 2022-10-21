https://ria.ru/20221021/kherson-1825828829.html

Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне

Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу в Херсоне

Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-21T23:49

2022-10-21T23:49

2022-10-22T00:24

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ХЕРСОН, 21 окт - РИА Новости. Украинские войска вновь пытались обстрелять гражданскую переправу близ Антоновского моста в Херсоне, атака отбита ПВО, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочными элементами для большего поражающего эффекта.Погибли четыре человека, в том числе режиссер ТРК "Таврия", который, как заявила другая херсонская чиновница Екатерина Губарева, ранее работал на российском канале "Москва 24", RT и в правительстве Москвы. Ранены 13 человек, среди них оператор Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и журналистка Влада Луговская.

https://ria.ru/20221021/obstrel-1825740550.html

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в мире, украина, херсон, кирилл стремоусов, херсонская область , россия, следственный комитет россии (ск рф)