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Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего - РИА Новости, 21.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221021/kherson-1825718256.html
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего - РИА Новости, 21.10.2022
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего
Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T16:14
2022-10-21T17:07
специальная военная операция на украине
безопасность
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.Украинские войска накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления.Как заявил ранее на этой неделе командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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безопасность, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:14 21.10.2022 (обновлено: 17:07 21.10.2022)
 
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего

Стремоусов заявил, что российские военные готовы оборонять город до последнего

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город", — сказал он в видеообращении.
Украинские войска накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления.
Как заявил ранее на этой неделе командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьВооруженные силы РФРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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