https://ria.ru/20221021/kherson-1825718256.html

Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего

Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего - РИА Новости, 21.10.2022

Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего

Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T16:14

2022-10-21T16:14

2022-10-21T17:07

специальная военная операция на украине

безопасность

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.Украинские войска накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления.Как заявил ранее на этой неделе командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825577250.html

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херсон

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр