16:14 21.10.2022 (обновлено: 17:07 21.10.2022)
Херсонские власти заявили о готовности оборонять город до последнего
Стремоусов заявил, что российские военные готовы оборонять город до последнего
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Херсон станет крепостью, которую войска будут оборонять до конца, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в Telegram-канале.
"Ситуация действительно непростая. Сегодня мы готовим город Херсон как крепость для защиты и готовы обороняться до последнего. Наша задача — спасти людей, выстроить оборону и защитить город", — сказал он в видеообращении.
Украинские войска накапливают силы на Херсонском и Запорожском направлениях для широкомасштабного наступления.
Как заявил ранее на этой неделе командующий российской Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, разведданные говорят о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и подготовке массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС. Он назвал обстановку в столице региона опасной для ее жителей.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об организованном вывозе гражданского населения с правого на левый берег Днепра, чтобы создать оборонительные укрепления.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
В Кремле 30 сентября прошла церемония подписания договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на основании прошедших там референдумов.