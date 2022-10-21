https://ria.ru/20221021/kherson-1825690027.html

При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов - РИА Новости, 21.10.2022

При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T15:09

2022-10-21T15:09

2022-10-21T15:09

александр малькевич

кирилл стремоусов

россия

херсон

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825597066_0:72:3004:1761_1920x0_80_0_0_020853c8bab2a46ef8c15421b28a50bb.jpg

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали."У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии", - сказал Малькевич в эфире "России 24".По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий - до половины.По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.

https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825672298.html

https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александр малькевич, кирилл стремоусов, россия, херсон, следственный комитет россии (ск рф), происшествия