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При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов - РИА Новости, 21.10.2022
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При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов
При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов - РИА Новости, 21.10.2022
При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов
Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T15:09
2022-10-21T15:09
александр малькевич
кирилл стремоусов
россия
херсон
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали."У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии", - сказал Малькевич в эфире "России 24".По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий - до половины.По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
https://radiosputnik.ria.ru/20221021/kherson-1825672298.html
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александр малькевич, кирилл стремоусов, россия, херсон, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Александр Малькевич, Кирилл Стремоусов, Россия, Херсон, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
15:09 21.10.2022
 
При обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

Член ОП Малькевич: при обстреле Херсона со стороны ВСУ ранены десять журналистов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Десять журналистов ранены, один погиб при ударе украинских войск по гражданской переправе в Херсоне, сообщил зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами. Замглавы администрации области Кирилл Стремоусов ранее выразил мнение, что украинские войска били "целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области". Скорее всего, по его словам, была наводка. Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали.
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"У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб. Погибли двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии", - сказал Малькевич в эфире "России 24".
По его словам, минимум треть участников колонны пострадали физически, а с учетом легких контузий - до половины.
По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
Раненая журналистка об обстреле ВСУ переправы возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Александр МалькевичКирилл СтремоусовРоссияХерсонСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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