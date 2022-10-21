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Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
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Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
Юная журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская, раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:59
2022-10-21T15:08
кирилл стремоусов
херсон
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Юная журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская, раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом.Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Сейчас несовершеннолетняя девушка находится в больнице."Из меня достали осколок, который прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вылетел около ребер. Попал он туда вследствие ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов стояли и ждали переправу", - рассказала Луговская.По ее словам, сначала все подумали, что работает ПВО, но потом раздался "резкий взрыв".Журналистка подчеркнула, что военных рядом с переправой не было: "Это была колонна мирных людей. Просто люди, которые хотели эвакуироваться из города, уехать в безопасное место".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825591295.html
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Раненая журналистка об обстреле ВСУ переправы возле Антоновского моста
Юная журналистка ТРК "Таврия", раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом
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кирилл стремоусов, херсон, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Кирилл Стремоусов, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
13:59 21.10.2022 (обновлено: 15:08 21.10.2022)
 
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела

Журналистка ТРК "Таврия" Луговская, раненная в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Юная журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская, раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом.
Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Сейчас несовершеннолетняя девушка находится в больнице.
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"Из меня достали осколок, который прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вылетел около ребер. Попал он туда вследствие ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов стояли и ждали переправу", - рассказала Луговская.
По ее словам, сначала все подумали, что работает ПВО, но потом раздался "резкий взрыв".
"Я сидела на заднем сиденье... [Вдруг] чувствую, что на меня сыплются стекла. Даня, мой коллега, корреспондент "Таврии", он меня просто спас. Он меня накрыл своим телом, вытащил из машины, положил на обочину и накрыл собой. С ним все хорошо. Он помогал всем нашим коллегам, которые также были ранены", - рассказала она.
Журналистка подчеркнула, что военных рядом с переправой не было: "Это была колонна мирных людей. Просто люди, которые хотели эвакуироваться из города, уехать в безопасное место".
Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.
Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
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Кирилл СтремоусовХерсонРоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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