https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела - РИА Новости, 21.10.2022
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
Юная журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская, раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом. РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T13:59
2022-10-21T13:59
2022-10-21T15:08
кирилл стремоусов
херсон
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общество
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Юная журналистка ТРК "Таврия" Влада Луговская, раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом.Соответствующую видеозапись опубликовал в своем Telegram-канале замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Сейчас несовершеннолетняя девушка находится в больнице."Из меня достали осколок, который прилетел мне в грудь, пробил насквозь и вылетел около ребер. Попал он туда вследствие ракетного удара ВСУ по Антоновскому мосту. Мы с колонной журналистов стояли и ждали переправу", - рассказала Луговская.По ее словам, сначала все подумали, что работает ПВО, но потом раздался "резкий взрыв".Журналистка подчеркнула, что военных рядом с переправой не было: "Это была колонна мирных людей. Просто люди, которые хотели эвакуироваться из города, уехать в безопасное место".Украинские войска в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - по данным СК РФ, применены кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начиненные осколочным элементами.Всего при ударе погибли четыре человека, еще 13 пострадали. По данным властей, среди погибших два сотрудника местной телерадиокомпании "Таврия", в том числе Олег Клоков. Ранены журналисты Константин Мочар и Влада Луговская, оператор Руслан Воскресенский.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825591295.html
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Раненая журналистка об обстреле ВСУ переправы возле Антоновского моста
Юная журналистка ТРК "Таврия", раненная при обстреле гражданской переправы в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега, накрыв своим телом
2022-10-21T13:59
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PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кирилл стремоусов, херсон, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), общество
Кирилл Стремоусов, Херсон, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
13:59 21.10.2022 (обновлено: 15:08 21.10.2022)
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
Журналистка ТРК "Таврия" Луговская, раненная в Херсоне, рассказала, что ее спас коллега